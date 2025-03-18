Выше Эвереста. Учёный Осадчиев рассказал о горе высотой более 10 км

Какая гора на Земле самая высокая? Со школьной скамьи мы знаем, что это Эверест. Его высота 8848 метров. Он же известен под именами Джомолунгма, Сагарматха и Шэнмуфэн — все окрестные народы давали этой вершине своё имя.
Однако ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН, заведующий лабораторией арктической океанологии в МФТИ, доктор физико-математических наук Александр Осадчиев готов поспорить с утверждением, что Эверест — самая высокая гора нашей планеты.
Там, где съели Кука
«Если считать высоту горы не от поверхности моря, а от подножия, то окажется, что есть гора гораздо выше Эвереста. Подножие этой горы находится на морском дне, а вершина представляет собой один из Гавайских остров, который, кстати, так и называется — остров Гавайи. Если представить Землю без океана, то гора Мауна-Кеа высотой 10200 метров будет видна целиком: к 4200 метрам горы, находящимся над водой, прибавится еще 6000 метров под водой», — пишет Александр Осадчиев в своём Telegram-канале «Океан вокруг нас».
Остров Гавайи, который венчает гора Мауна-Кеа, — самый большой остров Гавайского архипелага, отмечает океанолог. Именно там аборигены в 1779 году съели британского путешественника Джеймса Кука. Правда, не целиком, как принято считать, а только его сердце — таков был их древний обычай.
Но для океанологов остров Гавайи примечателен не только этим историческим фактом.
«В этом месте под земной корой находится мантийный плюм — горячий поток в мантии (температурой 1500 !), который по каким-то причинам поднимается на несколько сотен километров от ядра Земли к земной коре, продолжает Осадчиев. Мантийный плюм периодически усиливается и прожигает тонкую океаническую кору, толщина которой всего 5−10 километров, в результате чего образуется подводный вулкан».
Рядом уже растёт новая гора
Место, где мантийный плюм периодически (раз в несколько сотен тысяч лет) усиливается и прожигает земную кору, называется вулканической горячей точкой. На дно океана выливается магма и застывает, в результате чего образуется подводный вулкан.
Если мантийный плюм прожигает земную кору достаточно долго, то вулкан продолжает расти и может добраться до поверхности моря, став островом. Вулкан, образовавший остров Гавайи, активно рос примерно полмиллиона лет и поднялся более чем на 10 километров от дна океана.
А поскольку за несколько сотен тысяч лет литосферная плита, то есть участок земной коры, успевает сдвинуться на несколько десятков или сотен километров, вулканы образуются в разных местах земной поверхности. Более того, образуются прямые цепочки островов и подводных вулканов.
«Гавайские острова — один из наиболее ярких примеров такой цепочки, объясняет океанолог. Гавайская горячая точка прожигает океаническую кору уже 85 миллионов лет, за это время образовалась Гавайско-Императорская цепь подводных гор длиной 5800 километров. Императорская цепь подводных гор (названная в честь японских императоров) вытянута от Камчатки почти строго на юг примерно на 2500 километров. 40 миллионов лет назад что-то случилось, и цепочка вулканов и островов повернула на 60 градусов и стала расти на юго-восток. Остров Гавайи — предпоследнее творение Гавайской горячей точки. Получилось очень высоко».
Сейчас рядом с подводной горой рекордной высоты Мауна-Кеа растёт новый вулкан Лоихи. Он уже достиг 1 километра в высоту, и за его ростом учёные наблюдают в реальном времени.
Подсчитано, что примерно через 100 тысяч лет этот вулкан поднимется из океана. Как знать, может быть, ему в будущем суждено стать самой высокой горой на Земле?