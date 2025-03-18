Выше Эвереста. Учёный Осадчиев рассказал о горе высотой более 10 км

«Если считать высоту горы не от поверхности моря, а от подножия, то окажется, что есть гора гораздо выше Эвереста. Подножие этой горы находится на морском дне, а вершина представляет собой один из Гавайских остров, который, кстати, так и называется — остров Гавайи. Если представить Землю без океана, то гора Мауна-Кеа высотой 10200 метров будет видна целиком: к 4200 метрам горы, находящимся над водой, прибавится еще 6000 метров под водой», — пишет Александр Осадчиев в своём Telegram-канале «Океан вокруг нас».