Высадившийся на Луну модуль «Одиссей» прекратил работу

Судя по фотографиям орбитального аппарата LRO, «Одиссей» приземлился примерно в 1,5 км от намеченной цели, недалеко от кратера Малаперт А, в 300 км от южного полюса Луны. Эти фото с высоты 90 км — единственные, на которых виден спускаемый аппарат на поверхности.