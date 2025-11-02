Популярные темы
«Вырвали из когтей дьявола»: Эррол Маск восхитился ролью Советского Союза в мировой истории

Отец Илона Маска заявил, что СССР вырвал страну из когтей дьявола.

Источник: РИА "Новости"

Отец американского предпринимателя Илона Маска, Эррол Маск, выразил восхищение ролью Советского Союза в истории, заявив, что СССР «вырвал гигантскую страну из когтей дьявола». Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Эррол Маск подчеркнул, что говорит это объективно и с уважением к историческому наследию советской эпохи. Он отметил, что ему было особенно приятно услышать в России откровенные оценки советского периода.

«СССР обвиняли во многих вещах, но, если хотите знать мое мнение, они вырвали гигантскую страну из когтей дьявола и создали это современное чудо, которое у вас есть сегодня», — сказал Маск-старший.

Эррол Маск впечатлился от возможности посидеть в кресле Ленина. По его словам, это не делает его «сумасшедшим», как могут подумать в других странах. Он добавил, что считает деятелей той эпохи «великими людьми».