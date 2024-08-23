Выручат из еды: ученые проследят за правильным питанием в регионах

— При разработке оптимальных рационов ученые стремятся максимально задействовать ресурсную базу каждого региона. При этом стоит учитывать, что большая часть территории нашей страны находится в климатически неблагоприятных условиях. Поэтому важно, чтобы местные производители пищевой продукции провели инвентаризацию своих возможностей и определили, в каких направлениях они могут быть лидерами. В частности, это позволит избежать унификации подходов к формированию продовольственной корзины и учитывать физиологические потребности людей, проживающих в данной местности, — объяснил Виктор Тутельян.