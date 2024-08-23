Выручат из еды: ученые проследят за правильным питанием в регионах

В России организуют сеть региональных Центров мониторинга и анализа фактического питания населения. Их цель — отслеживать на местах качество продовольствия в соответствии с потребностями жителей. Специалисты смогут выявлять дефицит полезных веществ в пище людей и оперативно реагировать, рекомендуя региональным властям мероприятия по производству продуктов с заданными функциональными свойствами. Они будут включать в свой состав вещества и минералы, необходимые для поддержания здорового питания людей.
Для чего создают центры мониторинга питания
В России приступили к созданию системы региональных Центров мониторинга и анализа фактического питания населения. Они будут организованы по всей стране на базе ведущих медицинских учреждений и с привлечением лучших отечественных специалистов в сфере нутрициологии и диетологии.
Проект реализуется по согласованию с Роспотребнадзором, Министерством образования и науки РФ, Министерством здравоохранения РФ и Российской академией наук. Головным предприятием выступает Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологий и безопасности пищи.
Как объяснили специалисты, такие центры позволят на местах производить контроль и оценку фактического питания людей и информировать местные органы власти и предприятия пищевой индустрии о дефицитах в обеспечении населения важнейшими пищевыми веществами. Это позволит создавать специализированные пищевые продукты с учетом конкретных потребностей жителей регионов, с учетом местных традиций и специфики агропромышленного комплекса.
Такие продукты будут обладать заданными пищевыми свойствами и содержать в своем составе необходимые для поддержания здоровья различных групп людей макро- и микронутриенты, минеральные вещества и витамины. Также центры мониторинга смогут проводить мероприятия по профилактике заболеваний, которые спровоцированы несбалансированным питанием.
— Нарушения в структуре питания населения России известны и требуют принятия незамедлительных мер. В частности, имеет место высокая калорийность рациона при недостаточной двигательной активности. Также к основным нарушениям относится излишек потребления сахара и кондитерских изделий, продуктов с высоким содержанием животных жиров — колбасных изделий, сливочного масла, сметаны и сливок, — объяснил «Известиям» один из инициаторов проекта, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России академик РАН Виктор Тутельян.
С другой стороны, добавил он, существуют проблемы недостаточного включения в рацион мяса, птицы, молочных продуктов, овощей и фруктов. В целом, это приводит к нехватке полезных пищевых веществ, минералов и витаминов. В результате у 63% населения регистрируется избыточная масса тела, в том числе у 22% — ожирение.
По мнению ученого, чтобы справиться с вызовами, нужно объективно оценивать фактическое состояние питания населения. Причем с учетом климатической и географической специфики территорий, а также особенностями, традициями и привычками людей. В целом, применение обоснованных с научной точки зрения разработок в перспективе позволит увеличить продолжительность жизни большинства наших граждан.
Оптимальные рационы для различных регионов
Академик рассказал, что центры мониторинга целесообразно создавать в заинтересованных организациях в рамках госзаданий, выполнения научных (диссертационных) работ, что позволит привлечь к исследованиям профильных специалистов.
— В прошлом году в пилотном режиме такие центры были созданы в ряде российских регионов. Эта работа уже дала положительные результаты. В частности, на основе мониторинга были разработаны методические рекомендации, которые помогут специалистам в проведении исследовательских мероприятий, — сообщила заведующая лабораторией демографии и эпидемиологии питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Смирнова.
Она пояснила, что в дальнейшем, на основе полученных данных, ученые будут составлять оптимальные для каждого региона рационы. В том числе предлагать региональным органам власти, производство каких специализированных пищевых продуктов необходимо. Затем рекомендации будут направлены местным производителям и торговым сетям, задача которых — наполнить рынок полезными и доступными для населения продовольственными товарами.
— При разработке оптимальных рационов ученые стремятся максимально задействовать ресурсную базу каждого региона. При этом стоит учитывать, что большая часть территории нашей страны находится в климатически неблагоприятных условиях. Поэтому важно, чтобы местные производители пищевой продукции провели инвентаризацию своих возможностей и определили, в каких направлениях они могут быть лидерами. В частности, это позволит избежать унификации подходов к формированию продовольственной корзины и учитывать физиологические потребности людей, проживающих в данной местности, — объяснил Виктор Тутельян.
Как создать индивидуально полезные рационы
Он добавил, что на следующем этапе специалисты региональных мониторинговых Центров намерены реализовать программы, которые направлены на углубленную персонализацию питания. Это позволит насытить рынок доступными продуктами, которые по своим полезным свойствам ориентированы на конкретные группы населения. Например, для беременных или кормящих женщин, пожилых людей, спортсменов и других.
В идеальном варианте, пояснил академик, специализированное питание должно быть адаптировано под каждого конкретного человека. Для этого специалисты центров будут реализовывать образовательные и обучающие программы.
В том числе для этих целей в ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» создан образовательный кластер, который объединяет лучших нутрициологов и диетологов страны. Благодаря этой инициативе все желающие имеют возможность бесплатно овладеть необходимыми знаниями для формирования оптимального рациона.
Также специалисты разработали программы с применением искусственного интеллекта, которые помогают врачам оперативно провести анализ пищевого поведения пациента и составить ему индивидуальные рекомендации по питанию.
— Участие государственных организаций в формировании принципов здорового питания населения дает возможность рассматривать эту задачу как общенациональную. Это позволяет выработать общие для всей страны научно обоснованные рекомендации по потребительской корзине и по обеспеченности различных групп населения специализированными продуктами, — высказала свое мнение руководитель Центра лечебного и профилактического питания НИИ здоровья Северо-восточного федерального университета им. М. К. Аммосова, главный внештатный диетолог минздрава Республики Саха (Якутия) Ульяна Лебедева.
Она отметила, что для отдельных территорий реализация программ имеет жизненно важное значение. Например, у жителей арктических районов потребность в энергии и питательных веществах на 10−15% выше, чем для людей в центральных областях страны. При этом доставка продовольствия в ходе северного завоза осуществляется один-два раза в год. В этот период необходимо обеспечить людей продуктами, от качества которых зависит сопротивление трудным климатическим условиях.
— Специализированные продукты обладают функциональными свойствами. Они обеспечены различными экстрактами и биологически активными добавками. Такие компоненты, как правило, не дешевы и создают нагрузку на себестоимость. Поэтому, чтобы успешно развивать эту индустрию, нужно формировать культуру, которая обусловит спрос, — отметил руководитель научно-производственной компании «Академия-Т» Энвер Такаев.
Кроме того, снизить стоимость специализированных продуктов можно, если предоставить льготные условия при развитии соответствующих производств. Такие преференции могут выражаться, например, в виде образовательных программ, которые поясняют, в чем польза такого продовольствия, или в виде выгодных мест на полке в супермаркете.