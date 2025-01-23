Выражение «вечно голодный» студент устарело: результаты опроса ВЦИОМ

При упоминании студентов и студенческой жизни, 24% опрошенных вспоминают о беззаботной юности и радостных моментах. Еще 23% ассоциируют этот период с новыми возможностями и перспективами. Аналогичное количество респондентов связывает студенчество с образовательным процессом — учебой, экзаменами и общежитием.
Каждый шестой россиянин (18%) думает о молодом поколении, а 4% вспоминают о своей студенческой молодости. Однако не все ассоциации положительные: 13% респондентов считают студенческую пору тяжелым временем, полным стресса и разочарований.
Условия жизни студентов: от голодных до обеспеченных
Известное выражение о «вечно голодных» студентах стало устаревшим. Сегодня 40% россиян уверены, что материальное положение студентов улучшилось за последние 15−20 лет. Это максимальный показатель с 2006 года, когда лишь 20% опрошенных считали, что студенты стали жить лучше. Особенно оптимистично настроены зумеры и миллениалы, среди которых 43−46% отмечают улучшения.
В то же время, доля тех, кто считает, что жизнь студентов ухудшилась, сократилась с 53% в 2006 году до 20% в текущем опросе.
Положительные изменения также наблюдаются в оценке культурного уровня студентов. 38% россиян считают, что кругозор молодежи стал шире за последние 15−20 лет. Это на 19% больше, чем в 2011 году. Однако 27% опрошенных придерживаются противоположного мнения, считая, что уровень студентов ухудшился.
Возможности трудоустройства: легче, чем раньше
Многие россияне (37%) уверены, что молодым специалистам сейчас легче найти высокооплачиваемую работу, чем 15−20 лет назад. В предыдущие годы этот показатель был значительно ниже. Среди нынешних студентов этот оптимизм еще выше — 47% считают, что трудоустроиться стало проще.
Несмотря на улучшение условий жизни и трудоустройства, россияне выражают озабоченность по поводу уровня профессиональной подготовки студентов. 39% опрошенных считают, что компетенции молодежи снизились за последние 15−20 лет. Это максимальный показатель с 2013 года. В то же время 25% респондентов отмечают, что ситуация улучшилась.
Зумеры, то есть нынешние студенты, более оптимистичны в оценке своей подготовки, однако среди людей с высшим образованием почти половина (48%) считает, что уровень подготовки студентов ухудшился.
Ранее сообщалось, что в самарском вузе выдали студенческий билет лабрадору. На занятия он ходит регулярно, поскольку сопровождает своих хозяев — студентов института культуры Анну Казаеву и Валентина Бычкова.