Выражение «вечно голодный» студент устарело: результаты опроса ВЦИОМ

Известное выражение о «вечно голодных» студентах стало устаревшим. Сегодня 40% россиян уверены, что материальное положение студентов улучшилось за последние 15−20 лет. Это максимальный показатель с 2006 года, когда лишь 20% опрошенных считали, что студенты стали жить лучше. Особенно оптимистично настроены зумеры и миллениалы, среди которых 43−46% отмечают улучшения.