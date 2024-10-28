Вырастут ли штрафы за просрочку по ЖКУ после повышения ключевой ставки

«Нет, в 2024 году пени и штрафы за несвоевременную оплату ЖКУ начисляют без привязки к повышенной ключевой ставке, — отметила эксперт. — Как правило, сумма пени за неполное и несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги действительно определяется с учетом ключевой ставки, действующей на день фактической оплаты от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Но поскольку еще в 2023 году значение ключевой ставки достигло 16% годовых, то при использовании для расчета этого значения максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ».