Вырастут ли штрафы за просрочку по ЖКУ после повышения ключевой ставки

Штрафы за просроченный платеж за ЖКУ высчитываются, отталкиваясь от ключевой ставки, а ее повысили 25 октября 2024 года. Об этом aif.ru рассказала кандидат экономических наук и эксперт по семейному капиталу Светлана Петрова.
«Нет, в 2024 году пени и штрафы за несвоевременную оплату ЖКУ начисляют без привязки к повышенной ключевой ставке, — отметила эксперт. — Как правило, сумма пени за неполное и несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги действительно определяется с учетом ключевой ставки, действующей на день фактической оплаты от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Но поскольку еще в 2023 году значение ключевой ставки достигло 16% годовых, то при использовании для расчета этого значения максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ».
В связи с этим, напомнила Петрова, правительство выпустило постановление, согласно которому пени, неустойки, проценты в рамках жилищных отношений рассчитываются исходя из наименьшего значения ключевой ставки: на 27 февраля 2022 год или на день фактической оплаты.
«Так, в текущем году расчет пеней и штрафов производят исходя из ключевой ставки, действовавшей на 27 февраля 2022 года — 9,5%, — уточнила экономист. — Если долг составляет 10 000 и просрочка по долгу 1 месяц (30 дней), то в условиях текущей ставки 21% пени бы составили 172 ₽, а при ставке 9,5% пени составляют 78 ₽ Ожидается, что эти условия начисления пеней продлят на 2025 год».