Вырасти неуверенным: фразы родителей, которые рушат психику

Если вы так скажете один раз, скорее всего ребенок просто обидится. Но если это повторяется, то эффект будет гораздо разрушительнее. В будущем детям, которые часто это слышали, будет тяжело строить романтические отношения, находить друзей или просто общаться. И все потому, что родители вбили им в голову, что они глупые, а следовательно, ни на что не годные.