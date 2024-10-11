Вырасти неуверенным: фразы родителей, которые рушат психику

Психолог Светлана Шуваева в беседе с изданием «Мел» рассказала о том, какие фразы родителей разрушают психику детей и на какие слова лучше всего их заменить.
«Мне виднее»/ «Я лучше знаю»/ «Я же говорил (а)»
Обычно родители говорят эти фразы, так как уверены, что их ребенок еще ничего не видел в жизни, не прошел испытания. Поэтому он не может сделать правильный выбор. Поэтому нужно все решать за него — от покупки кроссовок до выбора людей для общения и дружбы.
Но так говорить неправильно. По словам психолога, эти слова лишают ребенка права выбора, который необходим для взросления. Взрослые подавляют чувства детей, из-за чего они чувствуют себя безвольными, беспомощными и неуверенными.
Из-за этого в будущем ребенок будет делать неправильный выбор во всех сферах своей жизни.
Чтобы избежать этих проблем, стоит перестать говорить эти фразы и позволить ребенку самому сделать выбор. Даже если он будет неправильным, нужно помнить, что следует учиться на своих ошибках, а не на чужих.
Если выбор был неправильным, не отчитывайте ребенка и произносить: «А я говорила (а)!». Лучше скажите: Ничего страшного. Давай сделаем выводы из того, что произошло, и будем двигаться дальше".
«Ничего без меня сделать не можешь»/ «Что бы ты без меня делал»
Помните, что дети воспринимают слова родителей буквально, даже если имелось в виду совершенно другое.
Из-за фраз типа «Ничего без меня не можешь» дети и подростки начинают думать, что они беспомощны и на самом деле ничего не умеют. Такими словами взрослые унижают ребенка, показывают свое превосходство, что приводит к депрессии, апатии и низкой самооценке.
Как следствие, ребенок будет бояться что-то делать, так как может совершить ошибку. В итоге пропадает мотивация и интерес ко всему, особенно к учебе. Кстати из-за этого, рассказал эксперт, приходится нанимать репетиторов, чтобы подтянуть знания. Но это приводит к еще большему унижению со стороны взрослых: «Мало того, что ты ничего не умеешь, так еще и тратиться из-за тебя надо».
Если у ребенка что-то не получается, Шуваева рекомендует держать в уме два правила:
- если не выходит что-то даже с третьего раза — это нормально;
- вместо ругани помогите и поддержите ребенка, так как ему важно чувствовать твердое родительское плечо.
«Так и скажите: “Давай я тебе помогу”, “Я верю в тебя, в твои способности”, “У тебя получилось в прошлый раз — и сейчас тоже получится”. А если вы хотите, чтобы ребенок извлек из этого урок, просто скажите: “Я могу тебе сейчас помочь, в следующий раз ты сделаешь это самостоятельно”», — сказала психолог.
«Ты идиот?» / «Ты совсем глупый, что ли?» / «Ну нельзя же быть таким тупым»
Бывает, что ребенок ошибся, что-то перепутал, или забыл. Самая частая реакция родителей — восклицание «Ты тупой?». Конечно, это говорится на эмоциях, из-за злости.
Если вы так скажете один раз, скорее всего ребенок просто обидится. Но если это повторяется, то эффект будет гораздо разрушительнее. В будущем детям, которые часто это слышали, будет тяжело строить романтические отношения, находить друзей или просто общаться. И все потому, что родители вбили им в голову, что они глупые, а следовательно, ни на что не годные.
Эксперт рекомендует не ожидать больших успехов от ребенка. Лучше обратить внимание на его сильные стороны. Например, он не справляется с математикой, зато прекрасно пишет сочинения.
Если у ребенка что-то не получается, лучше сесть рядом с ним и постараться спокойно объяснить, что он не понимает.
«Да кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать?»
Часто родители говорят эту фразу, из-за которой ребенок обижается и злится. Также часто можно слышать: «Ты никто», «Как ты можешь со мной так разговаривать? Пока я тебя пою, кормлю, одеваю, закрой рот и помалкивай» и так далее.
Ребенок начинает замыкаться в себе и прятаться в интернете в поисках поддержки, или даже огрызается в ответ.
И когда ребенок подрастет, он не забудет. «Если не повторять все те последствия, о которых мы уже говорили выше, в будущем ребенок еще может агрессивно вести себя по отношению к другим людям: к своему партнеру, к детям. Ему будет сложно уживаться в коллективах и находить друзей», — сказала Шуваева.
Нужно уважать мнение ребенка, давать выражать ему эмоции и чувства. Если же вы не согласны с мнением детей, объясните свою точку зрения, аргументируйте ее. И все это — без криков и оскорблений.
«Ты мне всю жизнь испортил» / «Ты — копия отца»
Во время очередной ссоры родители часто выкидывают фразы вроде «Чтобы тебя прокормить, я на десяти работах работала, а ты…», «Ты весь в отца!», «Если бы не ты, я бы жила совсем по-другому». По словам психолога, такие слова заставляют ребенка думать, что он виноват в том, что взрослые несчастны.
Конечно, если ребенок пошел по стопам отца, который на самом деле был не самым лучшим примером для подражания, нужно в первую очередь перестать сравнивать его с кем-то непутевым.
Вместо этого проводите больше времени с ребенком, становитесь для него личным примером активного и успешного человека.
Если же вы успели друг другу наговорить неприятные слова, сделайте паузу, успокойтесь, а затем вернитесь к разговору. Извинитесь перед ребенком и попросите его сделать то же самое. Например, можно сказать: «Чтобы продолжать общение, давай извинимся друг перед другом за такие грубые слова», «Извини меня за мои слова, но и мне было больно слышать от тебя грубости».
Ранее психолог назвал главные ошибки отцов в общении с детьми.