«Выпьют больше»: в Госдуме раскритиковали «новогодний» запрет алкоголя в Туве

«Полагаю, что руководство Тувы таким образом добьется того, что не только будут отменены туристические поездки на Новый год — насколько мне известно, есть всякие зимние приманки, — но и значительная часть жителей разъедется по другим местам. Я, конечно, не очень помню, какую именно веру исповедуют тувинцы, но мне кажется, что особых религиозных препятствий к алкоголю у них нет», — отметил он.