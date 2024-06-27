Выпускные правила. Врач дала 5 советов вчерашним школьникам

Выпускной — это важный запоминающийся этап вашего взросления, а алкоголь не даст его запомнить. Алкоголь может привести к агрессии, неадекватному поведению, ухудшению реакции и неправильным решениям. Безопасность должна быть на первом месте: не пытайтесь сами в пьяном кураже сесть за руль, не позволяйте вашим друзьям и не садитесь в машину к нетрезвому водителю — это очень опасно. Все это чревато такими последствиями, о которых вы будете жалеть всю жизнь.