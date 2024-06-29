Выпускной — 2024: кадры ярких нарядов вчерашних школьниц

Некоторые по этому случаю спели что-то про любовь к школе и даже станцевали вальс. Ну, а после большинство отправилось в парк Горького на свою первую ночную гулянку, которую родители уже никак не могли запретить. Правда, организованно на автобусах и под присмотром классных руководителей, но зато почти на всю ночь!