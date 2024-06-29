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Выпускной — 2024: кадры ярких нарядов вчерашних школьниц

Школьный выпускной, из-за которого многие российские отцы и матери пили валерьянку и не спали ночами, свершился. Одиннадцатиклассники получили дипломы и стали бывшими школьниками, а значит, почти взрослыми.

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Некоторые по этому случаю спели что-то про любовь к школе и даже станцевали вальс. Ну, а после большинство отправилось в парк Горького на свою первую ночную гулянку, которую родители уже никак не могли запретить. Правда, организованно на автобусах и под присмотром классных руководителей, но зато почти на всю ночь!

Там их уже ждали диджеи, артисты, новые знакомства и танцы, танцы, танцы. В полночь к выпускникам обратился Владимир Путин. После поздравлений президента в парке заиграл гимн России и его сразу подхватил стихийный, но дружный хор. В этот вечер экзамен на знание главной песни страны все выпускники сдали на отлично!