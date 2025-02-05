Выпускников медвузов собираются обязать проходить отработку по профессии

Минздрав России предлагает создать систему, в рамках которой студентов-бюджетников медицинских вузов и колледжей после окончания учебы обяжут проходить отработку. Инициатива оформляется в качестве поправки к закону «Об образовании», соответствующий документ есть в распоряжении издания «Коммерсантъ».
В случае принятия инициативы выпускникам вузов придется отработать как минимум три года в медучреждении, оказывающем помощь по программе госгарантий. Трудоустроиться они смогут как в государственную, так и в частную больницу. Выпускников колледжей обяжут отработать два года. Бюджетники будут сами выбирать регион и медорганизацию.
Выпускникам потребуется найти работу в течение года после завершения учебы. В противном случае, им придется выплатить компенсацию за бюджетные затраты на учебу в двукратном размере.
Как напомнили в публикации, на подготовку студента-медика в среднем уходит из госбюджета 203,1 тыс. руб. в год. То есть штраф может достигнуть 2,5 млн руб.
По мнению источника автора «Коммерсантъ», следить за трудоустройством выпускников могут посредством Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).
Кроме того, в Минздраве предложили в два раза повысить штраф для «целевиков» — абитуриентов, с которыми заключают договоры региональные минздравы или медучреждения. Договоренности предполагают последующее трудоустройство, а учеба оплачивается государством. Сейчас при невыполнении обязательств «целевик» возмещает полную стоимость обучения.
В публикации добавили, что может появиться и еще одно условие для таких студентов: в ординатуру они смогут пойти только «в рамках следующего целевого договора с тем же заказчиком».
Источник в Минздраве подтвердил изданию, что такой законопроект подготавливают. Неизвестно, затронут ли изменения студентов, которые учатся на бюджете уже сейчас.
Ранее сообщалось о том, что в Госдуме предложили привлекать в колледжи и техникумы абитуриентов, которым не удалось поступить в вузы. Соответствующую инициативу в адрес главы Минпросвещения Сергея Кравцова направили депутаты «Справедливой России» Сергей Кабышев и Яна Лантратова.
Для таких абитуриентов предложили создавать резервные места для поступления в учреждения среднего профессионального образования. У них появится возможность пойти в техникумы по тем же или смежным специальностям. Также предлагается увеличить сроки приема документов в колледжи.
В такой схеме вузы собираются обязать сообщать региональным департаментам образования о непоступивших абитуриентах. «В свою очередь, департаменты образования субъектов смогут запускать механизм подбора подходящего учреждения СПО, где выпускник сможет продолжить обучение», — объяснили депутаты.