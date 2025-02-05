Выпускников медвузов собираются обязать проходить отработку по профессии

В случае принятия инициативы выпускникам вузов придется отработать как минимум три года в медучреждении, оказывающем помощь по программе госгарантий. Трудоустроиться они смогут как в государственную, так и в частную больницу. Выпускников колледжей обяжут отработать два года. Бюджетники будут сами выбирать регион и медорганизацию.