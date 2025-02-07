Выпускники четырех российских вузов становятся управленцами быстрее других — исследование

При поиске топ-менеджеров компании чаще всего не акцентируют внимание на вузе, как отметила хедхантер Анастасия Стасева. Основными критериями становятся наличие дополнительного образования и опыт, особенно в управлении. В то же время, для стажировок и программ развития работодатели предпочитают студентов из престижных вузов, что служит индикатором качества их подготовки.