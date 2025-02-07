Выпускники четырех российских вузов становятся управленцами быстрее других — исследование

Исследование охватывало динамику карьерного роста выпускников вузов из топ-15 предметных рейтингов агентства RAEX по специальностям «экономика» и «менеджмент» с 2010 по 2023 год. Эксперты оценивали успех карьеры по двум основным критериям: уровню максимально достигнутой должности и скорости карьерного роста — времени, необходимом для достижения руководящей позиции после выпуска, рассказывают Известия.
По результатам анализа, наивысшие показатели среднего максимального уровня должности наблюдаются у выпускников Высшей школы экономики (ВШЭ), Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ), Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС), Санкт-Петербургского государственного университета и Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова (РЭУ).
Наименьшие результаты зафиксированы у выпускников Горного, Томского государственного, Санкт-Петербургского политехнического и Сибирского федерального университетов, что связано с их специализацией и выбором карьеры.
Что касается скорости достижения управленческих позиций, то рекорды установили выпускники РЭУ (1,78 года), РАНХиГС (2,11 года) и ВШЭ (2,36 года). В то же время, наибольшее время до руководящей должности потребовалось выпускникам Дальневосточного федерального университета (4,06 года) и Томского госуниверситета (3,86 года).
Эксперты подчеркивают, что карьерный рост выпускников управленческих специальностей является важным индикатором качества высшего образования. Он демонстрирует, насколько хорошо вузы адаптируют своих студентов к требованиям рынка труда и помогают в их профессиональном развитии.
Какие факторы влияют на успех
Кроме выбора вуза, на успех в карьере влияют и другие факторы. Важным является первая организация, в которой молодой специалист начинает свою карьеру. Именно она может задать тон дальнейшему профессиональному пути. Личностные качества выпускника — его знания, навыки и способности — также играют значительную роль в достижении успеха.
При поиске топ-менеджеров компании чаще всего не акцентируют внимание на вузе, как отметила хедхантер Анастасия Стасева. Основными критериями становятся наличие дополнительного образования и опыт, особенно в управлении. В то же время, для стажировок и программ развития работодатели предпочитают студентов из престижных вузов, что служит индикатором качества их подготовки.
Экономист Анна Анисимова добавила, что ведущие университеты создают инфраструктуру профессиональных возможностей, обеспечивая доступ к стажировкам и полезным связям. Это дает выпускникам конкурентное преимущество на рынке труда.
Ранее психолог объяснила, почему молодые люди часто меняют работу. По ее словам, молодежь ценит комфорт и возможность карьерного роста на работе.