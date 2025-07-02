Выпускницу с 400 баллами по ЕГЭ позвали на стажировку в команду Max

Получившую 400 баллов по ЕГЭ выпускницу Надежду Яшмолкину пригласили пройти стажировку в команде цифровой платформы Max, девушка уже посетила офис VK, сообщили РБК Life в пресс-службе компании.
«Мы знаем об интересе выпускницы к IT-сфере и решили пригласить ее на стажировку в команду Max. Уверена, что любому выпускнику требуется сделать перерыв после такого непростого периода, как сдача ЕГЭ, поэтому мы будем рады увидеть Надежду этим или следующим летом у нас на стажировке и на наших образовательных программах с вузами», — сообщила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.
VK запустил бета-версию цифровой платформы Max в марте. Платформа позволяет пользователям общаться в мессенджере и доступна в магазинах App Store, RuStore и Google Play.
Яшмолкина уже встретилась с экспертами компании и узнала о том, какие есть возможности для развития в IT-сфере благодаря проектам VK Education. Сотрудники компании поделились с ней своим опытом и объяснили, как стали частью команды VK.
«Я рада возможности побывать в офисе VK, познакомиться с деятельностью компании и задать вопросы настоящим профессионалам IT-индустрии. Для меня это был полезный опыт и было интересно пообщаться со специалистами, которые развивают востребованные цифровые сервисы. Всем ребятам, которые видят свое будущее в IT-сфере, я советую участвовать в олимпиадах, чемпионатах и интеллектуальных состязаниях, которые сегодня проводят для школьников. Это дает возможность стать еще ближе к своему профессиональному будущему», — говорит Яшмолкина.
Яшмолкина училась в московской школе № 1514. Она не занималась с репетиторами, но проходила онлайн-курсы. Девушка получила высшие баллы за ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике и физике. Выпускница планирует строить карьеру в сфере информационных технологий. На 24 июня было известно, что Яшмолкина выбирает между Высшей школой экономики, МГУ и МГТУ им. Н. Э. Баумана.
«Подготовку я начала летом после 10-го класса, когда занималась на онлайн-курсах по русскому языку и по физике. Репетиторов у меня не было, но были разные бесплатные и платные онлайн-курсы. И также очень помогала подготовка в школе. У нас были не только уроки, но и пробники ЕГЭ, а также организовывались дополнительные занятия после уроков по подготовке к экзамену», — уточняла Яшмолкина.
Кроме подготовки к ЕГЭ она успевала участвовать в олимпиадах и уделять время увлечениям. Выпускница посоветовала будущим абитуриентам не пропускать уроки и факультативы по подготовке к экзаменам. По ее словам, это поможет сэкономить время на самостоятельную работу дома.