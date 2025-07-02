Выпускницу с 400 баллами по ЕГЭ позвали на стажировку в команду Max

«Подготовку я начала летом после 10-го класса, когда занималась на онлайн-курсах по русскому языку и по физике. Репетиторов у меня не было, но были разные бесплатные и платные онлайн-курсы. И также очень помогала подготовка в школе. У нас были не только уроки, но и пробники ЕГЭ, а также организовывались дополнительные занятия после уроков по подготовке к экзамену», — уточняла Яшмолкина.