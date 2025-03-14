Выпущены «Мелодией». Почему виниловые пластинки до сих пор в цене

«Это, видимо, был единст­венный случай, когда сотрудники посольств не ввозили к нам в страну пластинки, а вывозили, причём отлично заработали, — говорит филофонист с полувековым стажем Пётр Меркулов. — Официально у нас они стоили 4 рубля, но достать было непросто: ажиотаж. Мне помогали “несуны” с Апрелевского завода и приятели из магазина, отдававшие их по 6 рублей. Знакомому дипломату я их продавал в два раза дороже. Насколько я знаю, в Европе он их перепродал. По словам журналиста The New York Times Аллана Козинна, в 1989 году цена на альбом “Снова в СССР” в США составляла от 100 до 250 долларов, а в Лондоне доходила до 500 фунтов стерлингов. На Маккартни наши выездные сограждане зарабатывали три года, пока диск не переиздали на Западе.