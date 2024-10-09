Выплаты не для всех. Эксперт рассказала, кому могут отказать в пенсии

«В 2024 году нужно, чтобы их было не менее 28,2, а в 2025 году нужно будет уже не менее 30 ИПК, — уточнила эксперт. — Если баллов недостаточно, их можно приобрести дополнительно. В 2024 один пенсионный балл стоит порядка 50 тыс. руб. Правда, существуют ограничения по количеству приобретенных баллов в течение года — это число не должно превышать 8,302, а проверить их величину можно в личном кабинете на сайте СФР или портале Госуслуг».