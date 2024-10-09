Выплаты не для всех. Эксперт рассказала, кому могут отказать в пенсии

Тем, кто рассчитывает на пенсию, может быть отказано в ее назначении. Для этого есть несколько поводов, рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Елена Зацаринная.
«Если вы вовремя подали заявление в Соцфонд РФ, отказать в назначении пенсии могут, например, если вы не достигли пенсионного возраста, — отметила она. — Если говорить о 2024 году, то возраст для выхода на пенсию составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Но при наличии оснований на пенсию можно выйти досрочно».
«В 2024 году нужно, чтобы их было не менее 28,2, а в 2025 году нужно будет уже не менее 30 ИПК, — уточнила эксперт. — Если баллов недостаточно, их можно приобрести дополнительно. В 2024 один пенсионный балл стоит порядка 50 тыс. руб. Правда, существуют ограничения по количеству приобретенных баллов в течение года — это число не должно превышать 8,302, а проверить их величину можно в личном кабинете на сайте СФР или портале Госуслуг».
И третья причина отказа — недостаточный страховой стаж, уточнила Зацаринная.
«Для выхода на пенсию он должен составлять не менее 15 лет, — пояснила собеседница, — То есть за это время по вам работодатели должны были уплачивать страховые взносы в СФР. В страховой стаж входят также военная и приравненная к ней служба, отпуск по уходу за ребенком, уход за инвалидом первой группы и другие случаи».
При этом сам стаж не влияет на размер пенсии — он является лишь основанием для ее начисления. Чтобы рассчитывать на более высокие выплаты, нужно накопить достаточное количество пенсионных баллов. Например, для пенсии в 40 тыс. руб. у человека должно быть 262 коэффициента.