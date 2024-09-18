Выплаты или услуги? В какой форме получать помощь от государства

Все льготные категории граждан имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Её размер отличается в зависимости от основания назначения выплаты — инвалидность, статус ветерана и др. В ЕДВ входит набор социальных услуг (НСУ): лекарства и медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путёвки на санаторно-курортное лечение (при наличии показаний), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Кто имеет право на ЕДВ?
Получателями ежемесячной денежной выплаты являются федеральные льготники. К ним относятся:
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны,
- работники военных объектов во время ВОВ,
- ветераны боевых действий,
- блокадники,
- чернобыльцы и приравненные к ним категории,
- члены семей погибших инвалидов и участников ВОВ, ветеранов боевых действий,
- лица, награждённые знаками «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда»,
- инвалиды, дети-инвалиды.
Какова стоимость соцуслуг?
С 1 февраля 2024 года стоимость полного набора социальных услуг, включённого в ЕДВ, составляет 1578,5 рубля в месяц. Определены и денежные эквиваленты каждой услуги:
- лекарства, медизделия и лечебное питание для детей с инвалидностью — 1215,8 рубля в месяц;
- путёвка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 188,08 рубля в месяц;
- бесплатный проезд — 174,62 рубля в месяц.
Каждый человек, имеющий право на ЕДВ, может отказаться от одной услуги, нескольких или всех сразу и получать вместо них денежную выплату. Например, если льготник хочет пользоваться только бесплатным проездом, то он будет получать выплату в размере 1403,88 рубля в месяц. Стоит учесть, что НСУ в виде лекарств означает обеспечение всеми необходимыми препаратами, в том числе дорогостоящими, стоимость которых может превышать 1215,8 рубля в месяц при наличии рецепта.
Как получить помощь?
Для назначения ЕДВ нужно подать заявление на портале госуслуг, в отделении Соцфонда или МФЦ. Гражданам с инвалидностью и детям-инвалидам Социальный фонд России назначает ЕДВ в беззаявительном порядке на основании сведений об инвалидности, поступивших из бюро медико-социальной экспертизы.
При назначении ЕДВ впервые человеку автоматически устанавливается набор социальных услуг. Если на будущий год льготник хочет отказаться от НСУ и получать денежную выплату, нужно подать заявление в Соцфонд до 1 октября. Тем, кто ранее подавал заявление на отказ от НСУ, заново обращаться в Социальный фонд не нужно, действие заявления пролонгируется на следующий год. А вот если человек изменил своё решение и хочет воспользоваться набором социальных услуг (полностью или частично), то заявление нужно подать до 1 октября также на портале госуслуг, в клиентской службе Соцфонда или МФЦ. Набор социальных услуг будет предоставляться в новом виде с 1 января следующего года.