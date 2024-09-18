Выплаты или услуги? В какой форме получать помощь от государства

При назначении ЕДВ впервые человеку автоматически устанавливается набор социальных услуг. Если на будущий год льготник хочет отказаться от НСУ и получать денежную выплату, нужно подать заявление в Соцфонд до 1 октября. Тем, кто ранее подавал заявление на отказ от НСУ, заново обращаться в Социальный фонд не нужно, действие заявления пролонгируется на следующий год. А вот если человек изменил своё решение и хочет воспользоваться набором социальных услуг (полностью или частично), то заявление нужно подать до 1 октября также на портале госуслуг, в клиентской службе Соцфонда или МФЦ. Набор социальных услуг будет предоставляться в новом виде с 1 января следующего года.