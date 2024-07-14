Выплата для работающих россиян с детьми: кому положена и как получить

Ежегодная семейная выплата будет равняться разнице между полной суммой уплаченного НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке шесть процентов. Таким образом, семьи смогут возвращать себе по итогам года разницу между 13 и 6 процентами налога.