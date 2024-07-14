Выплата для работающих россиян с детьми: кому положена и как получить

Кто сможет получать выплаты
Претендовать на получение выплаты могут родители, усыновители, опекуны и попечители с детьми в возрасте до 18 лет и с детьми-студентами в возрасте до 23 лет. При этом должен соблюдаться ряд условий:
- постоянное проживание на территории России;
- налоговое резидентство;
- уплата с доходов НДФЛ в предшествующем обращению за выплатой году;
- среднедушевой доход семьи не выше 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства;
- отсутствие задолженности по уплате алиментов.
Как определяется размер выплаты
Ежегодная семейная выплата будет равняться разнице между полной суммой уплаченного НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке шесть процентов. Таким образом, семьи смогут возвращать себе по итогам года разницу между 13 и 6 процентами налога.
Куда обратиться, чтобы получить выплату
С 1 июня по 1 октября календарного года, следующего за годом, в котором исчислен НДФЛ, можно подать заявление о назначении выплаты. Для этого нужно обратиться в территориальный орган Соцфонда.
Выплата будет перечисляться заявителю на счет, который должен быть открыт в российском банке. Отмечается, что плата за услуги по операциям со средствами, направленными на выплату, взиматься не будет. Ожидается, что налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована в 2025 году.