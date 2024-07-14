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Выплата для работающих россиян с детьми: кому положена и как получить

Работающие россияне с двумя и более детьми смогут ежегодно получать семейную выплату. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Кому положена новая выплата и как ее получить, выясняла «Вечерняя Москва».

Источник: РИА "Новости"

Кто сможет получать выплаты

Претендовать на получение выплаты могут родители, усыновители, опекуны и попечители с детьми в возрасте до 18 лет и с детьми-студентами в возрасте до 23 лет. При этом должен соблюдаться ряд условий:

  • постоянное проживание на территории России;
  • налоговое резидентство;
  • уплата с доходов НДФЛ в предшествующем обращению за выплатой году;
  • среднедушевой доход семьи не выше 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства;
  • отсутствие задолженности по уплате алиментов.

Как определяется размер выплаты

Ежегодная семейная выплата будет равняться разнице между полной суммой уплаченного НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке шесть процентов. Таким образом, семьи смогут возвращать себе по итогам года разницу между 13 и 6 процентами налога.

Куда обратиться, чтобы получить выплату

С 1 июня по 1 октября календарного года, следующего за годом, в котором исчислен НДФЛ, можно подать заявление о назначении выплаты. Для этого нужно обратиться в территориальный орган Соцфонда.

Выплата будет перечисляться заявителю на счет, который должен быть открыт в российском банке. Отмечается, что плата за услуги по операциям со средствами, направленными на выплату, взиматься не будет. Ожидается, что налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована в 2025 году.