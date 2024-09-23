Выпечка по-гагарински. В России запатентовали космический хлеб

Так, для производства ржано-пшеничного хлеба сначала готовится густая ржаная закваска из муки, воды и чистых культур заквасочных дрожжей и молочнокислых бактерий. На второй стадии делают осахаренную заварку из муки, солода, кориандра и воды. На третьей стадии готовят опару, а на четвёртой — замешивают тесто, проводят брожение, разделку, взвешивание, расстойку (выдерживание заготовок из теста на противне или в форме) и выпечку заготовок в специальных формах на 80 ячеек.