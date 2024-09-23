Выпечка по-гагарински. В России запатентовали космический хлеб

Коллектив учёных НИИ хлебопекарной промышленности получил патент № 2826052 на способ производства хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки для рациона космонавтов. Он изготавливается без применения консервантов по многоступенчатой технологии и может сохранять свежесть до 15 месяцев. Об этом сообщает Минобрнауки РФ.
Крошки в невесомости очень опасны
НИИ хлебопекарной промышленности является поставщиком продукции на Международную космическую станцию и единственным в мире производителем хлеба для её экипажей. Институт производит пять различных видов хлеба для космонавтов и постоянно расширяет ассортимент. Ежегодно с его конвейера выходит около 2,5 тысячи упаковок хлебобулочных изделий для обитателей околоземной орбиты.
Работа над специальным хлебом для космонавтов началась в 1957 году, когда мир ещё не знал имени первого космонавта Юрия Гагарина. Тогда перед специалистами научных институтов была поставлена задача: начать разработку удобных и простых в использовании продуктов питания в условиях космоса. У них должен был быть длительный срок хранения и высокая пищевая ценность.
К хлебу предъявлялись особые требования. При большом сроке хранения он должен был не терять вкус, текстуру и аромат, а ещё не крошиться — крошки в невесомости способны причинить вред людям и оборудованию, вплоть до серьёзной аварии.
После многочисленных экспериментов учёные НИИ хлебопекарной промышленности нашли подходящее решение. Они создали для космонавтов хлеб «на один укус», способный храниться в упаковке более 15 месяцев.
Технология состоит из нескольких стадий
«Первый полёт человека в космос имел важнейшее значение для дальнейшего развития космонавтики и всего человечества, — говорит директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко. — Чтобы полёт стал возможен, наука сделала огромный рывок во многих областях, в том числе в области длительного хранения продуктов без использования консервантов. Многолетние исследования в области разработки рецептуры и технологии хлеба для питания космонавтов на околоземной орбите позволили нам запатентовать технологические решения для создания такого хлеба».
Космический хлеб вырабатывается вручную, а технология его выпечки состоит из нескольких стадий. Благодаря этому надолго сохраняются свежесть, вкус и аромат.
Так, для производства ржано-пшеничного хлеба сначала готовится густая ржаная закваска из муки, воды и чистых культур заквасочных дрожжей и молочнокислых бактерий. На второй стадии делают осахаренную заварку из муки, солода, кориандра и воды. На третьей стадии готовят опару, а на четвёртой — замешивают тесто, проводят брожение, разделку, взвешивание, расстойку (выдерживание заготовок из теста на противне или в форме) и выпечку заготовок в специальных формах на 80 ячеек.
Пригодится не только в космосе
После выпечки готовые буханочки охлаждаются и упаковываются. Упаковка проходит двойную стерилизацию и получает вторую оболочку, что существенно увеличивает срок хранения. Теперь хлеб может оставаться свежим до 15 месяцев без добавления консервантов, сохраняя при этом вкус, мягкость и питательную ценность.
Полученные мини-буханочки можно съедать целиком, что исключает риск появления крошек. Кстати, каждому космонавту в день полагается 3−4 упаковки хлеба.
На данный момент в НИИ хлебопекарной промышленности для питания космонавтов производят рижский, ржаной московский, бородинский, столовый и пшеничный сдобный хлеб, а также медовую коврижку. Постепенно ассортимент расширяется, в него уже добавлены лепёшка с луком и лепёшка с сыром и кетчупом. На подходе — мини-кексы и рулеты с яблочным повидлом и сгущённым молоком. Ведутся работы по созданию космической питы.
Пригодится ли эта продукция на земле? В НИИ хлебопекарной промышленности уверены, что да.
«В настоящее время элементы разработанной технологии находят широкое применение в промышленности для продления сроков годности хлебобулочных изделий, в том числе для военных, регионов с затруднённой транспортной доступностью, в том числе Арктической зоны Российской Федерации», — отмечает Костюченко.