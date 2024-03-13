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Выход второй части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном перенесли

Супергеройский боевик выйдет на экраны во второй половине 2026 года.
Источник: Legion-Media

Студия Warner Bros. перенесла выход второй части фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Премьера супергеройского боевика состоится 2 октября 2026 года. Об этом сообщает Independent.

Изначально продолжение ленты должно было выйти на экраны 3 октября 2025 года, теперь на эту дату запланирована премьера фильма «Невеста» с Мэгги Джилленхол и Кристианом Бэйлом. По информации Hollywood Reporter, Warner Bros. решила перенести релиз второй части «Бэтмена» из-за забастовки актеров и сценаристов, состоявшейся в прошлом году.

Подробности о сюжете предстоящего фильма пока неизвестны. Сообщается, что главную роль в нем исполнил Роберт Паттинсон. Вместе с ним в ленте снялись Зои Кравиц (Женщина-кошка), Энди Серкис (Альфред) и Пол Дано (Загадочник).

По данным Independent, в продолжении будет больше внимания уделено Барри Кеогану, подружившемуся с Загадочником в конце первой части. Как отмечает источник, этот персонаж может стать некой версией Джокера.

Режиссером сиквела выступил Мэтт Ривз, который работал над предыдущей частью, а также серией фильмов «Планета обезьян».

Мировая премьера первой части супергеройского боевика с Робертом Паттинсоном состоялась в марте 2022 года. Фильм собрал в прокате $770 млн. В съемках также принимали участие Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Пол Дано и Джеффри Райт.

Незадолго до этого также была отложена премьера фильма «Микки-17» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Экранизация одноименного научно-фантастического романа Эдварда Эштона должна была выйти 29 марта 2024 года, однако теперь на эту дату запланирован релиз ленты «Годзилла и Конг: Новая империя».