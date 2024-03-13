Выход второй части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном перенесли

Изначально продолжение ленты должно было выйти на экраны 3 октября 2025 года, теперь на эту дату запланирована премьера фильма «Невеста» с Мэгги Джилленхол и Кристианом Бэйлом. По информации Hollywood Reporter, Warner Bros. решила перенести релиз второй части «Бэтмена» из-за забастовки актеров и сценаристов, состоявшейся в прошлом году.