Выход второй части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном перенесли

Студия Warner Bros. перенесла выход второй части фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Премьера супергеройского боевика состоится 2 октября 2026 года. Об этом сообщает Independent.
Изначально продолжение ленты должно было выйти на экраны 3 октября 2025 года, теперь на эту дату запланирована премьера фильма «Невеста» с Мэгги Джилленхол и Кристианом Бэйлом. По информации Hollywood Reporter, Warner Bros. решила перенести релиз второй части «Бэтмена» из-за забастовки актеров и сценаристов, состоявшейся в прошлом году.
Подробности о сюжете предстоящего фильма пока неизвестны. Сообщается, что главную роль в нем исполнил Роберт Паттинсон. Вместе с ним в ленте снялись Зои Кравиц (Женщина-кошка), Энди Серкис (Альфред) и Пол Дано (Загадочник).
По данным Independent, в продолжении будет больше внимания уделено Барри Кеогану, подружившемуся с Загадочником в конце первой части. Как отмечает источник, этот персонаж может стать некой версией Джокера.
Режиссером сиквела выступил Мэтт Ривз, который работал над предыдущей частью, а также серией фильмов «Планета обезьян».
Мировая премьера первой части супергеройского боевика с Робертом Паттинсоном состоялась в марте 2022 года. Фильм собрал в прокате $770 млн. В съемках также принимали участие Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Пол Дано и Джеффри Райт.
Незадолго до этого также была отложена премьера фильма «Микки-17» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Экранизация одноименного научно-фантастического романа Эдварда Эштона должна была выйти 29 марта 2024 года, однако теперь на эту дату запланирован релиз ленты «Годзилла и Конг: Новая империя».