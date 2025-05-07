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Выход в тень: что происходит с мигрантами после переезда в Россию

В интервью ВФокусе Mail депутат Александр Бородай рассказал, куда пропадают мигранты после нескольких лет работы в России.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail

Депутат Государственной думы Александр Бородай рассказал ВФокусе Mail, что мигранты из стран Средней Азии не идут добровольцами в зону специальной военной операции.

­— Они приезжают сюда в лучшем случае, чтобы заработать деньги, не всегда легальным путем, а в худшем — как в колонию. И идеологические установки у них именно такие, потому что те, кто не хочет этого, остаются жить у себя в своих собственных странах, — объяснил Бородай.

Парламентарий отметил, что в Россию едут малообученные и не желающие работать, но пропитанные ваххабитской пропагандой. Те же, кто действительно имеет образование и желает заработать, отправляются в Юго-Восточную Азию.

Бородай считает, что сейчас необходимо ужесточать миграционное законодательство. По его словам, на работе приезжие задерживаются пару лет, но продолжают жить в России, перевозя сюда родственников.

— Мигрант перестает заниматься легальной трудовой деятельностью. В среднем он работает два, максимум три года, а потом исчезает из поля зрения соответствующих органов и как бы ничем не занимается, — сообщил собеседник ВФокусе Mail, добавив, что, как правило, мигранты переходят в криминальный бизнес.

Они осваивают и новые регионы России, что вызывает беспокойство у жителей этих территорий.

— Количество мигрантов не вызывает никакой радости у местного населения, потому что вместе с ними приходят проблемы, — отметил депутат.

Ранее Александр Бородай рассказал, как Россия выдает иностранных добровольцев, участвующих в СВО, странам, где им грозит тюрьма.