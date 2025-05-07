Выход в тень: что происходит с мигрантами после переезда в Россию

­— Они приезжают сюда в лучшем случае, чтобы заработать деньги, не всегда легальным путем, а в худшем — как в колонию. И идеологические установки у них именно такие, потому что те, кто не хочет этого, остаются жить у себя в своих собственных странах, — объяснил Бородай.