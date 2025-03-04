Выгорание сотрудников приводит к серьезным финансовым потерям компаний

По мере продвижения симуляции сотрудник встречается с различными стрессорами, связанными с работой (например, нагрузка, коллектив, контроль, вознаграждения) и личной жизнью (семья, культурная и психологическая среда, финансы, здоровье). Вид и число стрессоров, с которыми он сталкивается в течение двух недель, определяют, останется ли он в нынешнем состоянии или перейдет на другой этап. Для каждой стадии характерны определенный уровень продуктивности и возможные последствия для здоровья.