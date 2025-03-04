Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выгорание сотрудников приводит к серьезным финансовым потерям компаний

Отстраненность и эмоциональное выгорание подчиненных заметно влияют на финансовые результаты работодателя. Эти затраты почти в 3 раза превышают среднюю стоимость медицинского страхования и в 3,3 — 17,1 раза — среднюю стоимость обучения сотрудников.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com

К таким выводам пришли исследователи из Baruch College, Университета Джонса Хопкинса (JHU) и Школы бизнеса Кнаусса при Университете Сан-Диего. Они разработали специальную вычислительную модель. Она показала, что для компании с 1 000 работников потери из-за выгорания в среднем составят около 5 млн долларов в год.

Эта модель имитирует сотрудника, который постепенно проходит через разные этапы (от активного участия в работе до отстраненности и выгорания) в зависимости от стрессоров. В ней можно указать должность работника и его начальное состояние (например, вовлеченность, выгорание, увольнение, перегрузка, неэффективность).

По мере продвижения симуляции сотрудник встречается с различными стрессорами, связанными с работой (например, нагрузка, коллектив, контроль, вознаграждения) и личной жизнью (семья, культурная и психологическая среда, финансы, здоровье). Вид и число стрессоров, с которыми он сталкивается в течение двух недель, определяют, останется ли он в нынешнем состоянии или перейдет на другой этап. Для каждой стадии характерны определенный уровень продуктивности и возможные последствия для здоровья.

Исследователи запустили модель, чтобы подсчитать затраты руководства, когда подчиненные испытывают различные формы отстраненности и выгорания. Оказалось, что, например, выгорание сотрудника с почасовой оплатой без управленческих функций обойдется компании в среднем в 3 999 долларов. Если это наемный сотрудник без управленческих функций, затраты составят в среднем 4 257 долларов, если менеджер — 10 824 доллара, руководитель — 20 683 доллара.

Работа ученых показывает важность заботы о состоянии работников. «Модель количественно оценивает, как эмоциональное выгорание сотрудников влияет на финансовые показатели компаний и организаций. Таким образом, она помогает лучше понять, как более активное внимание к благополучию сотрудников может снизить затраты и повысить прибыль», — отметил Брюс Ю. Ли, ведущий автор исследования.

Результаты ученых также дают понять, сколько средств руководители могут захотеть вкладывать в предотвращение отстраненности и выгорания подчиненных.

Кстати, недавно исследователи назвали пять стадий выгорания, от которых никто не застрахован. Не стоит пугаться — проблему можно победить, даже если она уже захватила жизнь. Впрочем, лучше научиться замечать первые признаки выгорания, чтобы избежать неприятных последствий.