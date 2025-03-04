Выгорание сотрудников приводит к серьезным финансовым потерям компаний

К таким выводам пришли исследователи из Baruch College, Университета Джонса Хопкинса (JHU) и Школы бизнеса Кнаусса при Университете Сан-Диего. Они разработали специальную вычислительную модель. Она показала, что для компании с 1 000 работников потери из-за выгорания в среднем составят около 5 млн долларов в год.
Эта модель имитирует сотрудника, который постепенно проходит через разные этапы (от активного участия в работе до отстраненности и выгорания) в зависимости от стрессоров. В ней можно указать должность работника и его начальное состояние (например, вовлеченность, выгорание, увольнение, перегрузка, неэффективность).
По мере продвижения симуляции сотрудник встречается с различными стрессорами, связанными с работой (например, нагрузка, коллектив, контроль, вознаграждения) и личной жизнью (семья, культурная и психологическая среда, финансы, здоровье). Вид и число стрессоров, с которыми он сталкивается в течение двух недель, определяют, останется ли он в нынешнем состоянии или перейдет на другой этап. Для каждой стадии характерны определенный уровень продуктивности и возможные последствия для здоровья.
Исследователи запустили модель, чтобы подсчитать затраты руководства, когда подчиненные испытывают различные формы отстраненности и выгорания. Оказалось, что, например, выгорание сотрудника с почасовой оплатой без управленческих функций обойдется компании в среднем в 3 999 долларов. Если это наемный сотрудник без управленческих функций, затраты составят в среднем 4 257 долларов, если менеджер — 10 824 доллара, руководитель — 20 683 доллара.
Работа ученых показывает важность заботы о состоянии работников. «Модель количественно оценивает, как эмоциональное выгорание сотрудников влияет на финансовые показатели компаний и организаций. Таким образом, она помогает лучше понять, как более активное внимание к благополучию сотрудников может снизить затраты и повысить прибыль», — отметил Брюс Ю. Ли, ведущий автор исследования.
Результаты ученых также дают понять, сколько средств руководители могут захотеть вкладывать в предотвращение отстраненности и выгорания подчиненных.
Кстати, недавно исследователи назвали пять стадий выгорания, от которых никто не застрахован. Не стоит пугаться — проблему можно победить, даже если она уже захватила жизнь. Впрочем, лучше научиться замечать первые признаки выгорания, чтобы избежать неприятных последствий.