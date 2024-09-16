Выгорание и депрессия: почему подростки не хотят учиться

Когда ребенок не хочет выполнять школьное домашнее задание, родители часто обвиняют его в чрезмерной лени. Однако вполне возможно, что он выгорел и не может справиться с задачами.
Выгорание — это следствие длительной перегрузки при недостатке или отсутствии полноценного отдыха. Если не удается избавиться от постоянного стресса, а повод для переживаний никуда не уходит, ресурсы человека истощаются.
При выгорании привычные способы восстановить силы могут не сработать. Тут нужна дополнительная поддержка.
Как ощущается выгорание
Существует несколько видов выгорания, но чаще всего у них есть несколько общих признаков:
- эмоциональное истощение;
- усталость;
- апатия;
- обесценивание своей деятельности и людей, которые с ней связаны;
- чувство несоответствия требованиям и ожиданиям;
- отрицание своих достижений.
Считается, что от выгорания могут страдать исключительно взрослые, однако подростки также могут столкнуться с его симптомами. Стоит понимать, что для ребенка учеба приравнивается к работе для взрослого.
Почему выгорание появляется у школьников
Для школьника учеба — это приоритетная деятельность. Поэтому первый симптом выгорания — потеря мотивации к учебе.
Выгорание может быть вызвано чрезмерной нагрузкой, отсутствием поддержки со стороны и конструктивной обратной связи, конфликтами со взрослыми или сверстниками. В итоге ребенок откладывает выполнение домашнего задания, отстраняется от учителей и одноклассников, с трудом просыпается или слишком медленно собирается в школу.
Как отличить выгорание от депрессии
Депрессия — это психическое расстройство, которое выражается в угнетенном, подавленном, тоскливом, боязливом состоянии. Это заболевание затрагивает все сферы жизни человека, в то время как выгорание связано с определенной постоянной деятельностью.
При выгорании хорошо помогает смена обстановки и вида деятельности, а при депрессии плохое моральное состояние сохраняется и в свободное от школьных занятий время.
Что повышает риск выгорания
Некоторые факторы могут повышать риск возникновения апатии. К ним относятся:
- неблагоприятный школьный климат. Ребенок может сталкиваться с конфликтами в школе и сложностями в общении с учителями и одноклассниками;
- нехватка поддержки. Взрослые или друзья не поддерживают ребенка, не обращают внимание на его трудности или обесценивают проблемы;
- чрезмерный перфекционизм. Школьник хочет сделать все идеально и достичь высоких результатов в любом деле даже в состоянии переутомления;
- отсутствие ясных целей в обучении. Взрослые часто настаивают на учебе и хороших оценках, но не объясняют, для чего это надо;
- отсутствие обратной связи. Учителя и родители не помогают разобрать ошибки и не хвалят за достижения.
Что может уберечь школьников от выгорания
Для того, чтобы ребенок не столкнулся с выгоранием, необходимо поддерживать его, уделять ему внимание. Родители и учителя должны хвалить школьника за его успехи и помогать при возникновения трудностей.
Взрослым также важно рассказать о важности сохранения баланса между учебой и другими сферами. Детям и подросткам необходимы паузы и уметь распределять время так, чтобы была возможность отдохнуть и отвлечься.
Помимо прочего, школьникам нужно объяснить, что усталость и временное снижение интереса к учебе — это нормально, и что взрослые всегда готовы прийти на помощь.
Какая помощь нужна тем, кто уже столкнулся с выгоранием?
Если уберечь школьника от выгорания не удалось, следует:
- снизить нагрузку. Родителям школьника нужно обсудить с учителями возможность временного освобождения школьника от части занятий или заданий;
- планировать время. Необходимо вместе с ребенком посмотреть, сколько времени уходит на учебу, отдых и хобби. При необходимости, можно скорректировать расписание.
- сменить траекторию в учебе. Если предыдущие пункты не помогают справиться с выгоранием, родителям нужно спросить ребенка, какие предметы ему больше всего нравятся, и временно переключиться на них;
- предложить профессиональную помощь. Если состояние выгорания не проходит, требуется обратиться к специалисту — психологу или психотерапевту.
Ранее эксперты рассказали, как взрослые обесценивают проблемы детей и к чему это может привести.