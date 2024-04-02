Выгодно ли брать отпуск между майскими праздниками в 2024 году?

Если же отпуск приходится только на рабочие дни — например, между майскими праздниками, то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его зарплаты вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже. Следовательно, брать отпуск в мае невыгодно, поскольку стоимость одного рабочего дня выше, чем в обычные месяцы.