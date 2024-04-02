Выгодно ли брать отпуск между майскими праздниками в 2024 году?

Россияне нередко пытаются продлить себе отпуск за счет майских праздников, рассказала aif.ru кандидат юридических наук, доцент Кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при Правительстве РФ Анастасия Буянова. Однако эксперт напомнила, что расчет по зарплате производится исходя из рабочих дней — чем их меньше в календарном месяце, тем дороже рабочий день.
То есть при заработной плате в 50 тыс. руб. заработная плата будет рассчитываться по формуле «Зарплата = Размер оклада/Количество рабочих дней в месяце * Фактически отработанные дни» и составит 50 тыс., если человек отработал все дни. В мае 2024 рабочих дней 20, следовательно, стоимость одного рабочего дня больше: 50000/20= 2500 ₽
Отпускные рассчитываются чуть иначе чем зарплата. Берется доход за последние 12 месяцев делятся на фактически отработанное за этот период время, а потом умножается на количество дней отпуска.
На нашем примере — 50 тыс. руб. * 12 мес. / 12 мес. / 29,4 * 14 дн. ~ 23809 ₽ При этом расчет отпускных будет более сложным, если сотрудником не полностью отработаны один или несколько месяцев расчетного периода либо если работник часть этого периода по каким-то причинам отсутствовал на работе.
Таким образом, при расчете отпускных средний дневной заработок считается по календарным, а не рабочим дням. Следовательно, СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня.
Если же отпуск приходится только на рабочие дни — например, между майскими праздниками, то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его зарплаты вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже. Следовательно, брать отпуск в мае невыгодно, поскольку стоимость одного рабочего дня выше, чем в обычные месяцы.