Выгнать за нарушение: что означает «кикнуть» и когда уместно это слово

Что такое «кикнуть»
«Кикнуть» означает удалить, выгнать или исключить кого-либо.
Слово произошло от английского to kick, что переводится как «пнуть».
Изначально термин использовался в контексте общения в социальных сетях и мессенджерах, а также в компьютерных играх, когда игрока, нарушающего правила, исключали из команды или из игры в целом. Сейчас его могут использовать и в обычной жизни.
Когда уместно использовать.
Слово является сленговым, а потому подходит больше для бытового общения, нежели официального. В социальных сетях и мессенджерах его используют в случае, когда кого-то «кикают», то есть исключают из чата. В офлайн-общении также иногда используется это выражение, когда кого-то выгоняют из помещения.
Примеры употребления
«Его кикнули из чата нашего дома за то, что он ругался матом». «Меня несправедливо кикнули из игры». «Их кикнули из ресторана за грубое общение с персоналом».