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Выгнать за нарушение: что означает «кикнуть» и когда уместно это слово

Среди представителей молодого поколения можно часто услышать слово «кикнуть», когда речь заходит об исключении кого-либо. Что означает это термин и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».

Источник: https://ru.freepik.com

Что такое «кикнуть»

«Кикнуть» означает удалить, выгнать или исключить кого-либо.

Слово произошло от английского to kick, что переводится как «пнуть».

Изначально термин использовался в контексте общения в социальных сетях и мессенджерах, а также в компьютерных играх, когда игрока, нарушающего правила, исключали из команды или из игры в целом. Сейчас его могут использовать и в обычной жизни.

Когда уместно использовать.

Слово является сленговым, а потому подходит больше для бытового общения, нежели официального. В социальных сетях и мессенджерах его используют в случае, когда кого-то «кикают», то есть исключают из чата. В офлайн-общении также иногда используется это выражение, когда кого-то выгоняют из помещения.

Примеры употребления

«Его кикнули из чата нашего дома за то, что он ругался матом». «Меня несправедливо кикнули из игры». «Их кикнули из ресторана за грубое общение с персоналом».