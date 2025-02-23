Выгнать за нарушение: что означает «кикнуть» и когда уместно это слово

Слово является сленговым, а потому подходит больше для бытового общения, нежели официального. В социальных сетях и мессенджерах его используют в случае, когда кого-то «кикают», то есть исключают из чата. В офлайн-общении также иногда используется это выражение, когда кого-то выгоняют из помещения.