«Выглядит как кретин»: Макрона унизили на сцене в Давосе

Напомним, что 15 января, во время выступления перед военными на авиабазе Истр, журналисты заметили у Макрона налитый кровью глаз. Позже Елисейский дворец пояснил, что у главы государства лопнул сосуд, заверив, что серьезных проблем со здоровьем у него нет. Тем не менее, на последующих встречах президент был вынужден извиняться за свой внешний вид и носить аксессуар, скрывающий последствия микротравмы. А в соцсетях комментаторы выдвигают версии, что жена ударила Макрона в ходе семейной ссоры. Ранее супруги уже ссорились прилюдно.