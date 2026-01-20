«Выглядит как кретин»: Макрона унизили на сцене в Давосе

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг жесткой и оскорбительной критике выступление президента Эмманюэля Макрона на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Оппозиционный политик в социальной сети X (бывший Twitter) выразил возмущение тем, что глава государства появился на международной трибуне в солнцезащитных очках и произносил речь на английском языке.
«Прямо сейчас Макрон выступает с речью в Давосе. Очки: выглядит как кретин, он говорит по-английски! Невыносимо! Позорно! Ужасно! “Европа”, Европа, только Европа, и ни разу не прозвучало слово “Франция”», — написал политик в своем аккаунте.
Филиппо также обратился к законодателям с призывом инициировать процедуру отстранения президента от власти, лаконично заявив: «Уберите его, парламентарии».
Напомним, что 15 января, во время выступления перед военными на авиабазе Истр, журналисты заметили у Макрона налитый кровью глаз. Позже Елисейский дворец пояснил, что у главы государства лопнул сосуд, заверив, что серьезных проблем со здоровьем у него нет. Тем не менее, на последующих встречах президент был вынужден извиняться за свой внешний вид и носить аксессуар, скрывающий последствия микротравмы. А в соцсетях комментаторы выдвигают версии, что жена ударила Макрона в ходе семейной ссоры. Ранее супруги уже ссорились прилюдно.