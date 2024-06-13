Выдадут ли аттестат, если ребенок плохо сдал ЕГЭ по выбору?

Получит ли ученик аттестат, если он сдал ЕГЭ по предмету по выбору на «два»? И что в таких случаях ждет учителя? На этот вопрос в разговоре с «Мелом» ответила кандидат юридических наук, доцент, гендиректор ООО «Мариокс центр» Оксана Васильева.
Она рассказала, что для получения аттестата надо сдать только обязательные предметы — русский язык и математику. В этом году по первому надо набрать 27 баллов. Базовую математику нужно сдать на 3 из 5.
К учителю, чей предмет плохо сдал ребенок, применять санкции не будут. Его могут только лишить стимулирующих выплат, причем это решает каждая конкретная школа.
Дополнительные вопросы можно задать по номеру горячей линии ЕГЭ
Айгуль Сабитова