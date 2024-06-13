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Выдадут ли аттестат, если ребенок плохо сдал ЕГЭ по выбору?

И что ждет учителя, ведущего этот предмет.

Источник: РИА "Новости"

Получит ли ученик аттестат, если он сдал ЕГЭ по предмету по выбору на «два»? И что в таких случаях ждет учителя? На этот вопрос в разговоре с «Мелом» ответила кандидат юридических наук, доцент, гендиректор ООО «Мариокс центр» Оксана Васильева.

Она рассказала, что для получения аттестата надо сдать только обязательные предметы — русский язык и математику. В этом году по первому надо набрать 27 баллов. Базовую математику нужно сдать на 3 из 5.

К учителю, чей предмет плохо сдал ребенок, применять санкции не будут. Его могут только лишить стимулирующих выплат, причем это решает каждая конкретная школа.

Дополнительные вопросы можно задать по номеру горячей линии ЕГЭ +7 (495) 984−89−19 или телефону доверия +7 (495) 104−68−38.

Кстати, недавно в Госдуму поступило предложение отменить этот экзамен. Эксперты уже предусмотрели альтернативу ЕГЭ.

Айгуль Сабитова