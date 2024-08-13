Вычислена вероятность слияния Млечного Пути с галактикой Андромеды

В астрономии принято считать, что наша галактика Млечный Путь примерно через пять миллиардов лет сольется с соседней галактикой Андромеды, и в результате слияния этих двух крупных спиральных галактик образуется новая галактика эллиптической формы.
Однако астрофизики из Университета Хельсинки, статья которых опубликована на сайте препринтов arxiv.org, пришли к выводу, что никакой предопределенности в этом «космическом апокалипсисе» нет, и шансы, что Млечный Путь и галактика Андромеды сольются в одну в ближайшие 10 миллиардов лет, составляют 50 на 50.
В своих расчетах ученые учли тот факт, что Млечный Путь и галактика Андромеды не находятся в полной изоляции, на них воздействуют силы гравитации других близлежащих галактик, в частности, галактики M33, расположенной в 2,7 миллионах световых лет и состоящей из приблизительно 40 миллиардов звезд (для сравнения, в Млечном Пути примерно 100 миллиардов звезд, а в галактике Андромеды — около триллиона звезд).
На динамику взаимодействий между Млечным Путем и Андромедой оказывает влияние также гравитация Большого Магелланова Облака — самой массивной и самой близкой к Млечному Пути галактики, расположенной на расстоянии 163 тысяч световых лет.
Расчеты показали, что, учитывая гравитацию M33 и Большого Магелланова Облака, сложнейший «танец» двух гигантов (Млечного Пути и галактики Андромеды) может пойти по сценарию, который не вовсе предусматривает их слияния. Если гравитация M33 повышает вероятность слияния, то гравитация Большого Магелланова Облака, орбита которого перпендикулярна орбите Млечного Пути и Андромеды, наоборот, шансы на слияние снижает.
Правда, тут присутствует и еще один важный фактор — неопределенность в положении, движении и массах всех галактик, входящих в систему. Из-за этого невозможно точно рассчитать эффект, которые могут оказывать силы гравитации и вращения на взаимное поведение галактик.
Поэтому ученые могут лишь оценивать шансы на то, что Млечный Путь и галактика Андромеды не сольются в единое целое, и эта оценка составляет 50% на временном промежутке в 10 миллиардов лет. Правда, человечество, скорее всего, так и не узнает, произошло это событие или нет, поскольку к этому времени наше Солнце уже погаснет. Разве что наши потомки воспользуются помощью какой-нибудь звезды-бродяги и выживут.