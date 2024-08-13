Вычислена вероятность слияния Млечного Пути с галактикой Андромеды

Поэтому ученые могут лишь оценивать шансы на то, что Млечный Путь и галактика Андромеды не сольются в единое целое, и эта оценка составляет 50% на временном промежутке в 10 миллиардов лет. Правда, человечество, скорее всего, так и не узнает, произошло это событие или нет, поскольку к этому времени наше Солнце уже погаснет. Разве что наши потомки воспользуются помощью какой-нибудь звезды-бродяги и выживут.