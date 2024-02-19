Выбросить или съесть. Российские врачи высказались о продуктах с плесенью

Некоторые продукты, такие как твердые сыры и шоколад, можно есть даже в случае появления на них плесени — достаточно лишь удалить очаг бактерий, отступив по периметру от него примерно 2,5 см. А вот заплесневелые мягкие сыры, йогурты и хлеб следует сразу выкинуть, употребление их в пищу, даже после попытки убрать плесень, опасно для здоровья. Таким мнением поделилась доктор Кейт Шнайдер, эксперт по безопасности пищевых продуктов из Университета Флориды в газете Daily Mail.