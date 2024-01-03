Выбраны лучшие курорты для зимовки

Зима — волшебное время года, но не всем по душе морозы. Многие задумываются о зимовке в теплых странах еще летом, но важно знать, что именно вы хотите от курорта, в котором проведете не одну неделю. Редакция турецкой газеты Duvar отмечает, что их страна — вне конкуренции, но есть еще несколько интересных вариантов.

Таиланд

Один из самых очевидных вариантов. Здесь на протяжении всего года температура воздуха не опускается ниже 30 градусов. Излюбленное туристами место — остров Пхукет с его маленькими хижинами у моря, тук-туками, лодочными экскурсиями, подводным плаванием на пляжах Карон и Ката. И не стоит забывать о многообразии буддистских храмов.

Куба

Это островное государство славится своими живописными граффити, стильными автомобилями и красочными домиками. На Кубе среднегодовая температура воздуха составляет 26 градусов. Поскольку с мая по ноябрь здесь дождливо, идеальное время для отдыха — зима. Отдельная радость туристов — колоритная музыка, которая заполоняет улицы и заставляет танцевать до утра.

Доминиканская Республика

Здесь находится могила Христофора Колумба, необычные исторические музеи и примечательные объекты испанской культуры. Протяженные белоснежные пляжи и великолепное море невероятного цвета порадуют многих зимовщиков, но период «заезда» нужно выбирать внимательно. С июня по ноябрь здесь возможны штормы и ураганы. С октября по май идут дожди на северном побережье, а с мая по октябрь — на южном.

Южная Африка

В ЮАР температура воздуха в течение года опускается до 13−15 градусов, а летом достигает 30-ти. В этой стране можно ощутить не только африканские, но и европейские веяния: туристам предоставляются как сафари, национальные парки, пляжи, так и живописный Кейптаун с яхтами, лакшери заведениями и ресторанами мирового класса.

Мальдивы

Мальдивы — это настоящий туристический рай. Люди живут лишь на 281 острове из 1200. При этом 86 островов из обитаемых используются как отели. Туристам предлагается два типа размещения: на пляже или на вилле у моря. Ученые полагают, что из-за глобального изменения климата Мальдивы окажутся под водой в ближайшие 100 лет. Так что лучше поторопиться с поездкой.

Сейшельские острова

Это тропический райский уголок, словно сошедший с рекламной открытки: здесь уживаются нетронутая природа и роскошные курорты. Зимовщики могут провести все время пребывания в туристических районах, позаниматься экстремальным дайвингом или понаблюдать, как черепахи откладывают яйца. С июня по ноябрь в республике сохраняется теплая погода, при этом температура на самом популярном острове Маэ варьируется в пределах 24−29 градусов.

Гавайи

Температура воздуха на протяжении года на островах практически не меняется, обычно колеблясь в пределах 16−27 градусов. Однако весьма трудно предсказать, когда пойдет дождь. Первые ассоциации с гавайской культурой — это великолепные пляжи, густые леса, огромные волны. Это идеальное место для отдыха и «перезагрузки»: здесь нет длинных автомагистралей, высоких зданий и заводов — жителей окружает лишь первозданная природа.

Австралия

Страна, расположенная между Индийским и Тихим океанами, каждый год оказывается на вершине рейтинга стран с наивысшим уровнем благосостояния в мире. Как и на Гавайях, здесь можно заняться серфингом, но самый популярный водный отдых — сноркелинг (вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой) на Большом Барьерном рифе. Это место считается одним из семи чудес природы по версии ЮНЕСКО. Природные красоты и уникальность фауны страны поистине завораживают. Кроме того, Австралия знаменита своими виноградниками и национальными парками.

Дубай

В Дубае, известном своим летним зноем и чрезвычайно высокой влажностью, средняя температура воздуха зимой составляет 23 градуса. Здесь находится более 70 торговых центров, в числе которых крупнейший в мире Dubai Mall. В другом, Mall of the Emirates, даже располагается искусственный горнолыжный курорт. В то время как на улице все время лето, в этом центре — зима. В Дубае находится единственный в мире семизвездочный отель «Бурдж аль-Араб», круизный лайнер-отель «Queen Elizabeth 2» и крупнейший в мире цветочный сад Dubai Miracle Garden. Всего каких-то 20 минут на автомобиле — и из современных улиц можно попасть в пустыню — отправиться в сафари или тур на квадроциклах, заняться сэндбордингом или покататься на верблюдах, а также попробовать местные деликатесы при свете звезд.

Хатта

Альтернативным маршрутом может быть Хатта, расположенная в 130 километрах от Дубая. Горный городок с великолепным видом располагает к пешим прогулкам или катанию на каноэ по одноименному озеру. Здесь же находится Hatta Drop-In — первый в Азии парк прыжков в воду. Если вы же ищете роскошный отдых, к вашим услугам — элитные отели, стилизованные под лесные домики, и стоянки караванов.

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