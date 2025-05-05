Выборы в Румынии: как новый президент может изменить отношения с Москвой

Кандидат от партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион в первом туре выборов президента Румынии набрал 40,96% голосов. Почти в два раза меньше человек поддержало мэра Бухареста Никушора Дана.
— Это не просто победа на выборах, это победа румынского достоинства. Это победа тех, кто не потерял надежду, тех, кто все еще верит в Румынию, свободную, уважаемую, суверенную страну, — цитирует Reuters слова Симиона.
Издание напоминает, что кандидат на должность президента выступает против поставок оружия на Украину, и цитирует его слова, где Симион называет себя трампистом. По словам политика, под его руководством Румыния будет сильным партнером НАТО и надежным союзником США. Политолог Сергей Марков считает, что второй тур в этот раз состоится. Он отмечает, что избиратели идут голосовать не за Симиона, а за Джорджеску, который может стать премьер-министром Румынии.
— Симион — системный политик, и в Европе надеются, что они поставят его под контроль, как поставили в Италии Джорджу Мелони. Мой прогноз, что его позиция будет между Мелони и Виктором Орбаном, которые по взглядам одинаковые, но премьер-министр Венгрии не боится конфликтовать с Еврокомиссией, а Мелони пошла на сотрудничество, — рассказал ВФокусе Mail Марков.
Отношения с Россией в случае прихода к власти Симиона могут измениться как в лучшую сторону, так и в худшую. Он требует прекратить помощь Украине и хочет присоединить Молдавию, что для нас является конфликтной ситуацией.
— Москва хотела бы, чтобы Молдавия была нейтральной и дружественной России, — объяснил Марков.
Нужно учитывать и то, что Симион может и не победить. Во второй тур он выходит с мэром Бухареста Никушором Даном. Учитывая голоса выбывших кандидатов, начинать гонку за президентское кресло Симион и Дан будут примерно с 40%. Обеспечить победу могут те, кто голосовал за Виктора Понту. Он в первом туре набрал 13%.