Выборы в Румынии: как новый президент может изменить отношения с Москвой

Издание напоминает, что кандидат на должность президента выступает против поставок оружия на Украину, и цитирует его слова, где Симион называет себя трампистом. По словам политика, под его руководством Румыния будет сильным партнером НАТО и надежным союзником США. Политолог Сергей Марков считает, что второй тур в этот раз состоится. Он отмечает, что избиратели идут голосовать не за Симиона, а за Джорджеску, который может стать премьер-министром Румынии.