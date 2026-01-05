Выборы в Госдуму в 2026 году вновь пройдут по новым правилам

Также в прошлом году были приняты нормы об электронном голосовании, которые породили слухи о переходе российских выборов полностью в цифру. На самом деле речь идет вот о чем: регионы, у которых есть такая техническая возможность, могут использовать не только бумажные бюллетени, но и специальные терминалы. Закон разграничил понятие «электронное голосование» и «дистанционное электронное голосование». В первом случае избиратель приходит на участок, но получает не бюллетень, а доступ к терминалу, во втором — голосует, где хочет с собственного гаджета.