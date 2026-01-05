Популярные темы
Выборы в Госдуму в 2026 году вновь пройдут по новым правилам

По сложившейся традиции выборы в Госдуму в этом году вновь пройдут по новым правилам. С 2021 года, когда россияне голосовали за действующих депутатов палаты, процедура стала более технологичной, изменились правила допуска кандидатов к участию в избирательной кампании, а также сам порядок голосования. «Российская газета» собрала основные изменения, касающиеся разных этапов избирательной кампании.

Источник: Российская газета

Новые округа

Депутаты Госдумы избираются по смешанной системе: 225 — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. Общее количество округов не меняется, но в прошлом году были пересмотрены границы части из них. Одна из причин — появление в Конституции РФ четырех новых регионов. В новый состав нижней палаты впервые будут избраны представители ДНР (трое), ЛНР (двое), Запорожской и Херсонской областей (по одному).

Когда начнется

Старт выборам в Госдуму даст указ президента. Решение «должно быть принято не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования», говорится в соответствующем законе. В год федеральной кампании голосование назначается не на второе, а на третье воскресенье сентября, в данном случае — на 20 сентября 2026 года. Эта норма осталась неизменной с прошлого раза, то есть указ главы государства о назначении должен быть подписан в период с 12 по 22 июня.

Кто может баллотироваться

Кандидаты в депутаты Госдумы могут выдвигаться как самостоятельно (в одномандатных округах), так и от партий (по спискам и округам). С 2021 года круг потенциальных выдвиженцев сузился: в профильное законодательство добавлены новые статьи Уголовного кодекса, осужденные по которым не смогут стать кандидатами на выборах. Кроме того, пассивного избирательного права были лишены граждане, привлеченные к административной ответственности по статьям о демонстрации экстремистской символики, а также об изготовлении и распространении таких материалов.

В 2024 году было запрещено участие в выборах граждан, признанных иностранными агентами. При этом уже зарегистрированный кандидат не может быть включен в реестр Минюста.

Про деньги

Часть нововведений принята для удобства кандидатов, например, теперь они смогут открывать избирательные счета дистанционно, без личного присутствия в банке. Такая норма пригодится тем, кто живет далеко от городской инфраструктуры или, например, не успевает оформить документы по счету в срок из-за болезни. Напомним, что наличие специального избирательного счета — обязательное условия для регистрации на выборах.

Другим законом, принятым в прошлом году, введен запрет на прием пожертвований не только от иностранных агентов, но и от российских юридических лиц, учрежденных ими. Запрещено брать деньги на выборы и у тех, кто числится в реестре причастных к деятельности экстремистских или террористических организаций.

Что нового в голосовании

Решение о длительности голосования принимает Центризбирком, в комиссии неоднократно говорили о том, что избиратели давно полюбили многодневный формат, скорее всего, и ближайшие думские выборы будут трехдневными и пройдут с 18 по 20 сентября.

С прошлой кампании в порядок голосования за кандидатов в депутаты внесено одно существенное изменение: избиратели за рубежом смогут голосовать только за партийные списки. Раньше зарубежные участки были прикреплены также к какому-либо российскому региону, что позволяло голосовать за одномандатников россиянам, постоянно проживающим не только за пределами данного региона, но и вообще вне страны. Теперь эта норма сочтена избыточной и отменена. Избиратели за рубежом получат только один бюллетень — для голосования за партии.

Останется ли бумага

Также в прошлом году были приняты нормы об электронном голосовании, которые породили слухи о переходе российских выборов полностью в цифру. На самом деле речь идет вот о чем: регионы, у которых есть такая техническая возможность, могут использовать не только бумажные бюллетени, но и специальные терминалы. Закон разграничил понятие «электронное голосование» и «дистанционное электронное голосование». В первом случае избиратель приходит на участок, но получает не бюллетень, а доступ к терминалу, во втором — голосует, где хочет с собственного гаджета.

Пока практика использования терминалов электронного голосования существует только в Москве. При этом отдельно оговаривается, что гражданам должно быть обеспечено право проголосовать по-старинке — с помощью бумажного бюллетеня.

В Центризбиркоме в этой связи вновь заверили, что полного перехода выборов в электронный формат в обозримом будущем не случится, россияне смогут голосовать традиционным способом.

