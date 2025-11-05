Выборы мэра Нью-Йорка выиграл демократ Зохран Мамдани. Что пишут СМИ

Bloomberg: Мамдани одерживает историческую победу на выборах мэра Нью-Йорка
Зохран Мамдани был избран 111-м мэром Нью-Йорка в результате исторической победы, которая позволит убежденному демократу-социалисту возглавить столицу мировых финансов. Он получил 50,4% голосов, в то время как бывший губернатор одноименного штата Эндрю Куомо, баллотировавшийся независимо после поражения Мамдани на предварительных выборах, набрал 41,6% при подсчете 98% голосов. Республиканец Кертис Слива получил 7,1%.
Когда Мамдани будет приведен к присяге 1 января, 34-летний законодатель штата из Квинса станет самым молодым мэром штата за столетие. Он также станет первым мэром-мусульманином Нью-Йорка и первым человеком южноазиатского происхождения, возглавившим город за 400 лет его истории. Он сменит мэра первого срока Эрика Адамса, который выбыл из гонки из-за низких результатов опросов и серии скандалов.
Выборы стали одними из самых конкурентных в крупнейшем городе США за последние десять лет, что подтверждается высоким уровнем интереса и явки избирателей. По данным избирательной комиссии, в голосовании приняли участие более 2 млн человек — это рекорд с 1969 года. Мамдани победил в четырех из пяти районов, продемонстрировав наибольшие результаты в Бруклине, где он провел свою предвыборную церемонию.
Axios: Мамдани назвал Нью-Йорк «светом» в «политической тьме»
34-летний Мамдани, родившийся и выросший в Уганде в семье индийско-угандийского ученого и индийской режиссерши, завоевал поддержку истеблишмента Демократической партии, который неохотно шел навстречу кандидату с его взглядами. Республиканцы попытались использовать социалистические инициативы Мамдани в качестве оружия, назвав его кандидатуру доказательством того, что демократы смещаются еще дальше влево.
«В этот момент политической тьмы Нью-Йорк станет светом», — сказал Мамдани в своей победной речи, обращенной к его частому критику президенту [США Дональду] Трампу. Он сказал, что знал, что тот будет наблюдать, и попросил его «прибавить громкость».
Избранный мэр пообещал бороться с антисемитизмом и исламофобией. Он также заявил, что Нью-Йорк останется городом иммигрантов, который был построен, управляется и теперь возглавляется ими. Победа Мамдани олицетворяет собой перетягивание каната в Демократической партии между старой гвардией и прогрессивным крылом. В то же время она повысит его статус как главной цели для Трампа, который пригрозил лишить Нью-Йорк финансирования и направить туда федеральные войска.
Reuters: Уолл-стрит готовится к жизни при Мамдани, беспокоясь о конкурентоспособности
Уолл-стрит готовится к переменам в связи с избранием демократа-социалиста Зохрана Мамдани мэром Нью-Йорка. Этот результат, несомненно, отзовется в самом сердце мирового капитализма. Финансисты обеспокоены конкурентоспособностью города и его деловой привлекательностью, так как политика Мамдани предусматривает повышение налогов для самых богатых жителей Нью-Йорка и увеличение корпоративного налога, а также программы по снижению стоимости жилья.
Хотя мэр Нью-Йорка не осуществляет прямого контроля над Уолл-стрит, эта должность задает тон восприятию того, насколько благоприятен город для бизнеса. В то время, как многие инвесторы и финансисты говорят, что они могут понять поднятые Мамдани проблемы доступности жилья, они выразили серьезные опасения по поводу его налоговой политики.
Некоторые надеются, что Мамдани смягчит свои позиции или столкнется с препятствиями на пути к достижению некоторых из своих целей. Бизнесмены готовы попытаться заблокировать некоторые предложения, в том числе предложение об открытии пяти городских продуктовых магазинов, которые будут продавать продукты питания по оптовым ценам. Противники из числа бизнеса считают это предложение нереализуемым, утверждая, что оно подорвет интересы владельцев магазинов.
The New York Times: мусульмане Нью-Йорка ликуют в честь победы Мамдани
Когда Мамдани примет присягу в качестве мэра 1 января, он станет самым влиятельным мусульманским выборным должностным лицом в Соединенных Штатах. Его победа также станет переломным моментом для мусульман Нью-Йорка, которые часто чувствовали себя отстраненными от многих аспектов общественной жизни города. С избранием Мамдани, а также с его кампанией, его собратья-мусульмане не только стали важной частью политической инфраструктуры города, но и могут увидеть одного из своих на ее вершине.
Вплетая свою веру в свою кампанию, он молился вместе с единоверцами, посетив более 50 мечетей. Он также создал один из первых вирусных моментов кампании и спровоцировал псевдоспор в социальных сетях, опубликовав фотографию, на которой он ест буррито в электричке, чтобы завершить пост в Рамадан.
После терактов 11 сентября мусульманам Нью-Йорка часто приходилось сталкиваться с исламофобией. Рост популярности Мамдани вновь обострил эти настроения. Несколько лидеров и организаторов мусульманской общины заявили, что теперь ожидают роста политической активности среди мусульман и выходцев из Южной Азии по всему городу в связи с политическим взлетом Мамдани.
The Washington Post: демократы также выиграли выборы в Нью-Джерси и Вирджинии
Демократы одержали победу на ключевых выборах по всей стране, подвергнув резкой критике второй срок Трампа и укрепив надежды партии в преддверии промежуточных выборов. В Вирджинии, традиционно демонстрирующей перемены в настроениях в год после президентских выборов, демократы выиграли все выборы в масштабах штата, а Эбигейл Спанбергер лидировала в губернаторской гонке с преимуществом в 15%.
В Нью-Джерси кандидат на пост губернатора от демократов Мики Шеррилл одержала победу почти с таким же отрывом, легко обойдя сильного кандидата от республиканцев, которого она критиковала за поддержку Трампа. В Калифорнии демократы добились принятия законопроекта о перекройке своих избирательных округов, который они представили как противодействие Трампу — в ответ на попытки президента выжать больше мест в палате представителей от Республиканской партии из «красных» штатов.
Республиканцы ожидали в этом году сложной политической обстановки по всей стране, хотя некоторые надеялись на то, что смогут устроить пару неожиданных сюрпризов. Демократы сосредоточили большую часть своих предвыборных кампаний на президенте, потратив около $18 млн долларов на предвыборную рекламу с упоминанием Трампа в Вирджинии и Нью-Джерси, в то время как в рекламе республиканцев президент упоминался всего на $1,3 млн.