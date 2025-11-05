Выборы мэра Нью-Йорка выиграл демократ Зохран Мамдани. Что пишут СМИ

Когда Мамдани примет присягу в качестве мэра 1 января, он станет самым влиятельным мусульманским выборным должностным лицом в Соединенных Штатах. Его победа также станет переломным моментом для мусульман Нью-Йорка, которые часто чувствовали себя отстраненными от многих аспектов общественной жизни города. С избранием Мамдани, а также с его кампанией, его собратья-мусульмане не только стали важной частью политической инфраструктуры города, но и могут увидеть одного из своих на ее вершине.