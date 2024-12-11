Вяленые помидоры: польза и вред

Начнем с того, что как свежие, так и вяленые помидоры содержат вещество под названием ликопин. Оно не разрушается в процессе сушки, напротив, вяленые помидоры превосходят обычные по количеству этого антиоксиданта. Ликопин помогает защищать глаза от окислительного стресса и снижает риск развития возрастных заболеваний глаз, таких как катаракта и макулярная дегенерация. Вяленые томаты богаты бета-каротином, который в организме превращается в витамин А. Этот витамин играет ключевую роль в поддержании здоровья глаз, улучшении ночного видения и защите сетчатки от повреждений. Не стоит забывать и о зеаксантине и лютеине, эти каротиноиды также присутствуют в вяленых томатах. Они накапливаются в сетчатке глаза и помогают фильтровать вредные ультрафиолетовые лучи.