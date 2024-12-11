Вяленые помидоры: польза и вред

Полезные свойства вяленых помидоров
Елена Сюракшина врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог.
Польза для желудочно-кишечного тракта
Вяленые помидоры содержат клетчатку, которая способствует нормализации пищеварения, помогает предотвратить запоры и поддерживает здоровье кишечника. Некоторые считают, что кислотность закуски способствует выработке желудочного сока, что может помочь в переваривании пищи.
Польза для сердечно-сосудистой системы
Вяленые томаты содержат клетчатку, которая помогает контролировать уровень холестерина в крови. Клетчатка связывает холестерин в кишечнике и выводит его из организма, тем самым уменьшая риск образования бляшек в сосудах. Калий важен для поддержания нормального артериального давления. Он помогает выводить избыток натрия из организма и способствует расслаблению стенок сосудов, что приводит к снижению кровяного давления.
Польза для нервной системы
Антиоксидантные свойства ликопина и других веществ в вяленых томатах способствуют снижению воспаления и защиты нервных клеток от оксидативного стресса. Это может замедлить возрастные изменения мозга и снизить риск нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера. Фолиевая кислота (витамин В9) важна для синтеза нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин, которые влияют на настроение и когнитивные функции. Дефицит фолата связан с депрессией и снижением умственной активности. В составе закуски также присутствует магний. Этот витамин способствует расслаблению мышц и нормализации работы нервной системы. Его дефицит может вызывать беспокойство, бессонницу и мышечные судороги.
Польза для зрения
Начнем с того, что как свежие, так и вяленые помидоры содержат вещество под названием ликопин. Оно не разрушается в процессе сушки, напротив, вяленые помидоры превосходят обычные по количеству этого антиоксиданта. Ликопин помогает защищать глаза от окислительного стресса и снижает риск развития возрастных заболеваний глаз, таких как катаракта и макулярная дегенерация. Вяленые томаты богаты бета-каротином, который в организме превращается в витамин А. Этот витамин играет ключевую роль в поддержании здоровья глаз, улучшении ночного видения и защите сетчатки от повреждений. Не стоит забывать и о зеаксантине и лютеине, эти каротиноиды также присутствуют в вяленых томатах. Они накапливаются в сетчатке глаза и помогают фильтровать вредные ультрафиолетовые лучи.
Вред и противопоказания
Проблемы с желудочно-кишечным трактом
У людей с заболеваниями ЖКТ (гастрит, панкреатит, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки) вяленые помидоры могут вызвать дискомфорт из-за высокой кислотности.
Гипертония
Высокое содержание соли в некоторых видах вяленых томатов может спровоцировать повышение давления.
Даже в случае отсутствия противопоказаний не следует слишком сильно увлекаться этой закуской. Высокое содержание кислот может привести к изжоге, особенно у людей с чувствительным пищеварением, а повышенное содержание соли чревато отеками.
Не стоит забывать и о высокой калорийности. Сто граммов таких томатов содержат порядка 258 ккал, а энергетическая ценность вяленых томатов в масле может превышать 400 ккал. Это внушительная цифра для овощной закуски.
Как правильно выбрать и хранить готовые вяленые помидоры
Обратите внимание на цвет и текстуру. Качественные вяленые помидоры должны быть ярко-красного или оранжевого цвета, мягкими и эластичными (а не сухими и хрупкими), без темных пятен или плесени.
Запах закуски должен быть приятным и насыщенным, с выраженным томатным ароматом. Если они отдают чем-то кислым или имеют другой неприятный запах, лучше отказаться от покупки.
Если вы покупаете вяленые помидоры в упаковке, убедитесь, что она целая и не повреждена. Проверьте срок годности, чтобы убедиться, что продукт свежий. Хорошие вяленые помидоры обычно содержат только помидоры и немного соли. Некоторые производители могут добавлять оливковое масло или специи, что также может быть хорошим знаком. Избегайте продуктов с добавлением консервантов, например бензоата натрия или сорбата калия. Красным флагом также станут глутамат натрия, трансжиры, гидрогенизированные масла и сахар.
Всегда читайте этикетки и выбирайте продукты с минимальным количеством ингредиентов!
Храните вяленые помидоры в герметичных контейнерах или пакетах, чтобы предотвратить попадание воздуха и влаги. Если вы открыли упаковку или приготовили вяленые помидоры самостоятельно, следует держать их в холодильнике.
Если вяленые помидоры хранятся в оливковом масле, убедитесь, что оно их полностью покрывает. Это также помогает сохранить их свежесть.
Обратите внимание на срок годности на упаковке. Вяленые помидоры могут храниться от нескольких месяцев до года в зависимости от способа упаковки и хранения.
Как правильно приготовить вяленые помидоры дома
Вяленые помидоры, несомненно, вкусная и полезная закуска, подходящая под любое застолье. К сожалению, многие недобросовестные производители изготавливают помидоры с добавлением химии и вредных веществ, поэтому, если вы хотите насладиться полностью натуральным продуктом, вы можете с легкостью приготовить его у себя дома.
Для этого вам потребуется: помидоры (лучше использовать мясистые сорта, такие как Рома или Сан-Марцано), соль, оливковое масло, чеснок, травы (базилик, орегано) — по вкусу и желанию.
Самое важное — выбрать помидоры: они должны быть сочными и спелыми, но при этом еще и крепкими. Тщательно промойте овощи под холодной водой.
Разрежьте помидоры пополам вдоль (если они большие, можно нарезать на четвертинки). Если хотите, можете удалить семена, чтобы уменьшить влажность. Посыпьте нарезанные помидоры солью. Это поможет вытянуть лишнюю влагу. Оставьте их на 30−60 минут, чтобы они пустили сок.
Есть несколько способов сушить помидоры:
- В духовке. Разогрейте духовку до 60−80 °C. Выложите помидоры на противень, выстланный пергаментом, стороной среза вверх. Сушите в духовке 6−8 часов, периодически проверяя. Они должны стать мягкими и слегка вялыми, но не хрустящими.
- На солнце. Выложите помидоры на решетку или противень и оставьте их на солнечном месте. Накройте марлей, чтобы защитить от насекомых. Этот процесс может занять несколько дней.
- В дегидраторе. Если у вас есть дегидратор, просто следуйте инструкциям производителя. Обычно процесс занимает около 6−12 часов при температуре 55−65 °C.
После сушки дайте помидорам остыть. Если вы хотите сохранить их в масле, уложите в стерилизованные банки, добавьте чеснок и травы по вкусу и залейте оливковым маслом. Готовый продукт храните в холодильнике.
Если вы предпочитаете закуску без масла, просто сложите все в герметичный контейнер или пакет и храните в сухом месте или в морозильной камере.
Рецепты
Салат с вялеными томатами
Ингредиенты: 100 г вяленых томатов, 100 г свежего шпината или руколы, 1 огурец, 1 авокадо, 50 г феты или моцареллы, оливковое масло, бальзамический уксус (по желанию), соль и перец по вкусу.
Приготовление.
Вяленые томаты нарежьте на кусочки, огурец — полукружьями, а авокадо — кубиками. В глубокой миске смешайте шпинат, огурец, авокадо и вяленые томаты. Добавьте к овощам нарезанную фету или моцареллу. Заправьте салат оливковым маслом, добавьте бальзамический уксус, соль и перец по вкусу. Аккуратно перемешайте и подавайте к столу.
Брускетта с вялеными томатами
Ингредиенты: 1 багет или чиабатта, 100 г вяленых томатов, 100 г кремового сыра (например, рикотта или фета), 1 зубчик чеснока, оливковое масло, свежий базилик (по желанию), соль и перец по вкусу.
Приготовление.
Нарежьте багет или чиабатту на ломтики толщиной около 1 см. Обжарьте ломтики хлеба на гриле или в тостере до золотистой корочки. Чеснок разрежьте пополам и натрите им горячие ломтики. На каждый кусочек хлеба намажьте кремовый сыр. Сверху выложите нарезанные вяленые томаты. Полейте оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. При желании украсьте свежим базиликом и подавайте на стол еще теплыми.