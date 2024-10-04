«Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам»

Исследования показали, что если стирать 30 минут при 25 градусах, краска вымывается на 74% медленнее, чем если ставить на 85-минутную стирку при 40 градусах. То же касается и крепкости ткани: бренд Electrolux сообщал, что стирка при 30 градусах вместо 40 продлевает жизнь футболке почти в полтора раза. А еще после низкой температуры одежда меньше мнется.