«Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам»

Когда-то, чтобы отстирать пятна, белье в самом деле было принято кипятить. Но это не самый удачный способ стирки: хотя он и правда помогает справиться с многими пятнами, ткань от кипячения портится.
Но наука не стоит на месте, и с современными чистящими средствами давно можно стирать при небольших температурах. Впрочем, многие до сих пор ставят температуру повыше, чтобы было почище. Эксперт издания The Guardian Лорен Браво объясняет, почему так делать не стоит.
Во-первых, это экономит электричество. Чем ниже температура, тем меньше машинке нужно энергии, чтобы нагревать воду. Любопытный факт: в целях сохранения экологии все стиральные машины, производимые в Евросоюзе, обязаны иметь режим стирки «20 градусов».
Но самое интересное то, что часто низкая температура правда помогает отстирывать пятна — а от горячей воды грязь иногда только крепче въедается в ткань.
Главное, что нужно понять, объясняет Лорен, что все пятна на одежде из чего-то состоят, и этот состав напрямую влияет на то, как лучше отстирывать вещь.
К примеру, если речь идет о продуктах с высоким содержанием белка — это, например, яйца, молоко, мороженое, авокадо, кровь и другие телесные выделения — то горячая вода все только испортит. Белок свернется от температуры и вполне может «прикипеть» к одежде намертво. Такие пятна лучше отмывать в холодной воде еще до стирки.
Другие распространенные пятна — к примеру, от ягод, помидор, кофе или чернил — нормально отмываются при высокой температуре, но ничуть не хуже отмываются и при низкой. Более того, большинство современных чистящих средств рассчитаны на температуру 30 градусов, и вода горячее 55 градусов лишь помешает их работе (особенно если речь идет об органических средствах).
Но ведь чему-то же помогает высокая температура? Да — если пятно имеет масляную основу, оно лучше отчистится в горячей воде. Но и тут можно обойтись другими методами. Лорен советует присыпать загрязнение тальком или сухим шампунем, которые высосут лишний жир, а потом промыть участок с каплей средства для мытья посуды.
Что касается бактерий, температура воды тут разницы не играет: очень многие микроорганизмы успешно выживают при 60 градусах, и чистящее средство оказывает куда больший эффект, чем температура.
Ну и самое главное — внешний вид самой вещи, о котором порой можно забыть, увлекшись чисткой конкретного пятна. В холодной воде вещи дольше сохраняют первозданный вид, и в конечном итоге дольше вам прослужат. Тепло разрушает красители в ткани, и вещи быстрее выцветают (особенно темные).
Исследования показали, что если стирать 30 минут при 25 градусах, краска вымывается на 74% медленнее, чем если ставить на 85-минутную стирку при 40 градусах. То же касается и крепкости ткани: бренд Electrolux сообщал, что стирка при 30 градусах вместо 40 продлевает жизнь футболке почти в полтора раза. А еще после низкой температуры одежда меньше мнется.
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