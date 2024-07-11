«Вы себя не узнаете!»: психиатр призвал россиян на неделю отказаться от смартфона

Во время отдыха человек должен перезагружаться — для этого недостаточно просто взять выходные. Необходимо хотя бы на время отказаться от внешних раздражителей, в первую очередь — от смартфона, считает психиатр Виктор Рудов. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал россиян провести так хотя бы неделю, заявив, что это уже сильно отразится на самочувствии.