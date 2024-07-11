«Вы себя не узнаете!»: психиатр призвал россиян на неделю отказаться от смартфона

Во время отдыха полезно не нагружать мозг — в качестве хорошего варианта специалист назвал велосипедную прогулку в парке. Причем важно побывать в новом месте, отметил он.
«Обратно лучше возвращаться по другой дороге, чтобы информация об увиденном, попавшая в мозг, выбросила оттуда ненужные вам заботы с рабочих будней. Вот что такое правильные выходные», — подчеркнул врач.
Телефон психиатр порекомендовал убрать как можно дальше, не брать его с собой на прогулку — это даст возможность проживать настоящий момент. При желании фотографироваться на природе, по мнению Рудова, нужно использовать обычный фотоаппарат, который не будет переносить пользователя в виртуальный мир.
Соцсети и смартфоны отвлекают людей от реальной жизни, разрушают дофаминовые цепочки и психическое здоровье, подчеркнул психиатр, призвав хотя бы во время отпуска и выходных не использовать их.