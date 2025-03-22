Вы и поверить не могли, что эти звёзды СССР на самом деле были заядлыми алкоголиками

Особенно тяжёлым ударом для Басова стала трагическая гибель близкого друга и соратника — режиссёра Мстислава Корчагина. После съёмок в Ленинграде режиссёры должны были вылететь в Москву, но Басова не пустили на борт: он был сильно пьян и едва держался на ногах. У него на глазах самолёт с Корчагиным разбился при взлёте. После этой трагедии Басов окончательно уверился, что алкоголь спасает ему жизнь, но на самом деле он лишь медленно её разрушал. Несмотря на запреты врачей, он продолжал работать, сниматься и выходить на сцену до последнего. Однако организм не выдержал — инсульт поставил точку в его судьбе.