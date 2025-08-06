Ввоз в Россию смартфонов без мессенджера Max ограничат

По его словам, это связано с принятыми мерами, касающимися российского программного обеспечения. Свинцов подчеркнул, что ограничат ввоз в РФ любой техники, на которой не будет предустановленного обязательного российского программного обеспечения.
«Соответственно, если на смартфонах отсутствует предустановленный Max, эти смартфоны будут ограничены», — сказал он.
Свинцов рассказал, что список приложений, обязательных для предустановки, разработало Минцифры. Как только производители что-то запускают в коммерческий оборот, этот перечень дополняется. По словам Свинцова, это нужно, чтобы «процесс импортозамещения шел энергичнее».
«Это касается всех производителей — и российских, и зарубежных. Меры действуют в отношении всего списка», — уточнил спикер.
Он отметил, что в приложение Max для удобства людей можно интегрировать некоторые сервисы, например более удобный доступ к «Госуслугам» или возможность оплаты ЖКУ. Свинцов посоветовал разработчикам внедрить в мессенджер все, чем пользуются россияне, включая доступ к маркетплейсам. По его словам, Max будет агрегатором, чтобы весь «безопасный контур обеспечивался именно с поддержкой государства». Свинцов не исключает, что через это приложение можно будет подавать заявление в загс или в полицию в случае нападения.
«Какая-то будет экстренная кнопка. Универсальный сервис должен быть. Пока еще функционал минимальный, потому что компания только начинает работу», — добавил он.
Кстати, недавно юрист Александр Хаминский объяснил, когда приложение Max станет обязательным для смартфонов.