Ввоз в Россию смартфонов без мессенджера Max ограничат

Он отметил, что в приложение Max для удобства людей можно интегрировать некоторые сервисы, например более удобный доступ к «Госуслугам» или возможность оплаты ЖКУ. Свинцов посоветовал разработчикам внедрить в мессенджер все, чем пользуются россияне, включая доступ к маркетплейсам. По его словам, Max будет агрегатором, чтобы весь «безопасный контур обеспечивался именно с поддержкой государства». Свинцов не исключает, что через это приложение можно будет подавать заявление в загс или в полицию в случае нападения.