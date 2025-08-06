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Ввоз в Россию смартфонов без мессенджера Max ограничат

Ввоз в Россию техники без отечественного приложения Max ограничат. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

По его словам, это связано с принятыми мерами, касающимися российского программного обеспечения. Свинцов подчеркнул, что ограничат ввоз в РФ любой техники, на которой не будет предустановленного обязательного российского программного обеспечения.

«Соответственно, если на смартфонах отсутствует предустановленный Max, эти смартфоны будут ограничены», — сказал он.

Свинцов рассказал, что список приложений, обязательных для предустановки, разработало Минцифры. Как только производители что-то запускают в коммерческий оборот, этот перечень дополняется. По словам Свинцова, это нужно, чтобы «процесс импортозамещения шел энергичнее».

«Это касается всех производителей — и российских, и зарубежных. Меры действуют в отношении всего списка», — уточнил спикер.

Он отметил, что в приложение Max для удобства людей можно интегрировать некоторые сервисы, например более удобный доступ к «Госуслугам» или возможность оплаты ЖКУ. Свинцов посоветовал разработчикам внедрить в мессенджер все, чем пользуются россияне, включая доступ к маркетплейсам. По его словам, Max будет агрегатором, чтобы весь «безопасный контур обеспечивался именно с поддержкой государства». Свинцов не исключает, что через это приложение можно будет подавать заявление в загс или в полицию в случае нападения.

«Какая-то будет экстренная кнопка. Универсальный сервис должен быть. Пока еще функционал минимальный, потому что компания только начинает работу», — добавил он.

Кстати, недавно юрист Александр Хаминский объяснил, когда приложение Max станет обязательным для смартфонов.