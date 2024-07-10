Вводить ли в школе оценки за поведение? За и против

Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) предложили вернуть в школу оценку за поведение. Критерии для неё, как пообещала глава рабочей группы по образованию СПЧ Екатерина Сморода, разработают в ближайшее время. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что его ведомство «в целом не против» такой практики. А глава СПЧ Валерий Фадеев предложил не допускать тех, кто заработает двойку по поведению, до итоговых экзаменов. Есть ли смысл в этой инициативе?
Первый шаг в борьбе с травлей
За
Яна Лантратова, депутат Госдумы:
К возвращению оценок за поведение нас подталкивает сама жизнь. За последние годы ситуация с травлей в школах достигла критической точки. Статистика пугает: 57% детей и 70% учителей сталкиваются с буллингом. Порой это не просто «детские шалости» — создаётся реальная угроза психическому здоровью, а порой и жизни объекта травли. Буллинг — самая распространённая причина подростковых суицидов, 75% инцидентов со стрельбой в школах связаны с ней же.
Сейчас учителя в борьбе с этим злом абсолютно бессильны. Ученики устраивают драки, травят одноклассников, а родители выгораживают своих детей, понимая, что никакого серьёзного наказания за это не последует: из школы исключат разве что в крайнем случае, а в аттестате или итоговых оценках поведение ученика не отражается. Отсутствием инструментов воздействия на хулиганов мы поощряем безнаказанность. Многие учителя признаются, что не могут откровенно говорить с родителями о проблемах в поведении их детей, так как некоторые сразу переходят к заявлениям «мой ребёнок на такое не способен», а то и агрессии.
Я поддерживаю появление в школах оценок за поведение. Это не наказание, а стимул к изменениям — и отдельного ученика, и ситуации в целом. Да, одними лишь «неудами» проблему травли не искоренить, нужны и законодательные решения. И мы с коллегами дорабатываем необходимые законопроекты. Но оценка за поведение — это первый шаг в борьбе с хулиганами.
Травля — это заболевание коллектива. Справиться с ней можно только совместными усилиями: учителей, родителей и детей. Важно сделать школу безопасным и дружелюбным пространством. И дать учителям необходимые инструменты воздействия на хулиганов и агрессоров.
«Это как ставить оценки за насморк»
Против
Алексей Голубицкий, директор образовательного комплекса «Школа будущего», Калининградская область:
Прежде чем ставить ученику оценки за поведение, неплохо бы разобраться, почему он так себя ведёт.
Иногда из-за особенностей здоровья — при синдроме дефицита внимания, других неврологических отклонениях — ребёнок не может вести себя так, как мы от него ожидаем. И вы хоть завалите его двойками, толку не будет. Это как ставить оценку за насморк.
Другая возможная причина плохого поведения — ребёнок не знает норм, поэтому нарушает их. Здесь не оценку ставить надо, а ещё раз объяснить правила, рассказывать, какие могут быть последствия, если им не следовать. Допустим, разлить сок в классе — это не смешно, а опасно. Другой человек может поскользнуться и упасть, получить травму. Второкласснику может быть неочевидно то, что понятно взрослым.
Если ребёнок осознанно нарушает нормы, бросает вызов родителям, школе, то наказание может как-то удержать его в рамках. Однако стоит учитывать подростковый цинизм. Допустим, я скажу 15-летнему школьнику, что поставлю ему двойку за поведение. Его реакция: «Ну и ставьте. А на что это повлияет? На экзамены не допустите? Оценку по математике снизите?» Если ребёнок не будет ощущать негативных последствий этих оценок, то какой смысл от такого наказания?
Наконец, для выставления отметки должны быть критерии. Если ребёнок подрался на перемене, это тройка или двойка? А если опоздал на урок? Кроме того, учителям будет сложно уйти от субъективного отношения. Если педагога раздражает конкретный ученик, то ему будет казаться, что он всегда плохо себя ведёт. Это большое поле для спекуляции.
Это сигнал для родителей
Особое мнение
Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан:
Инициатива хорошая. Через оценку по поведению учителя смогут хоть как-то высказать своё веское слово. Поскольку у них порой нет других вариантов, чтобы привлечь внимание к проблемам.
Современные дети часто игнорируют замечания, срывают уроки. Оценка по поведению в этом случае выступает неким идентификатором для родителей. Она поможет им понять, как ребёнок ведёт себя в школе. Большинству пап и мам не всё равно, что происходит с их детьми. И когда их сын или дочь получили двойку за поведение, это повод уделить им больше внимания. Поэтому вводить эти оценки надо ещё и для того, чтобы своевременно информировать родителей о возникшей проблеме. Если ребёнок оскорбляет учителя, то же самое он позже может сделать в отношении родителей. Потому что для такого молодого человека в принципе не существует авторитетов.
Однако нужно учитывать и такой момент: нельзя ни в коем случае допустить манипуляции этими оценками. Ведь может иметь место личная неприязнь педагога к ребёнку или конфликты с его родителями. Поэтому было бы опасно учитывать её при выставлении итоговых аттестационных результатов. В советской системе образования оценка за поведение выставлялась в дневник, но в официальные документы она не шла.
С «неудом» и без аттестата
Как это было в СССР
В августе 1943 года Совнарком РСФСР по предложению наркома просвещения Владимира Потёмкина утвердил «Правила для учащихся», а спустя несколько месяцев принял постановление «О введении цифровой пятибалльной системы оценки успеваемости и поведения учащихся начальной, семилетней и средней школы». Даже четвёрка за поведение была плохим сигналом. Тройка же являлась предупреждением о возможном исключении ученика из школы. Выдача аттестатов допускалась только при отличном поведении (балл «5») со следующей записью: «при отличном “5” поведении».
В 1970 году начались послабления. Появилась инструкция, предполагавшая выставление только трёх оценок за поведение: «примерное», «удовлетворительное» и «неудовлетворительное». При оценке «неуд» выдавали не аттестат, а справку. Отменили эту систему в перестройку.