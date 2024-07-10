Вводить ли в школе оценки за поведение? За и против

Современные дети часто игнорируют замечания, срывают уроки. Оценка по поведению в этом случае выступает неким идентификатором для родителей. Она поможет им понять, как ребёнок ведёт себя в школе. Большинству пап и мам не всё равно, что происходит с их деть­ми. И когда их сын или дочь получили двойку за поведение, это повод уделить им больше внимания. Поэтому вводить эти оценки надо ещё и для того, чтобы своевременно информировать родителей о возникшей проблеме. Если ребёнок оскорбляет учителя, то же самое он позже может сделать в отношении родителей. Потому что для такого молодого человека в принципе не сущест­вует авторитетов.