«Ввиду» или «в виду»: как правильно пишется

Скорее всего, вы часто сталкивались с ситуацией, когда печатали сообщение, автоматически писали «ввиду» или «в виду», а после отправки начинали сомневаться, правильным ли было слитное (или раздельное) написание этого слова. При этом на компьютерную программу исправления ошибок надеяться нельзя: в русском языке оба варианта написания этого слова считаются верными. Что в таком случае делать? Переформулировать сообщение, чтобы избавиться от этого сложного слова, или все-таки раз и навсегда выучить правило? Мы предлагаем второй вариант.