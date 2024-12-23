«Ввиду» или «в виду»: как правильно пишется

В статье совместно с экспертом, репетитором по русскому языку Екатериной Красновой, рассказываем, как правильно пишется: «ввиду» или «в виду», а также объясняем нюансы написания конструкции «иметь в виду». Мы на примерах покажем варианты слитного и раздельного написания. Также вы узнаете, почему в этих словах часто допускают ошибки, а наш эксперт поделится лайфхаками, которые помогут вам навсегда запомнить, как писать правильно.
Как писать по правилам русского языка: «ввиду» или «в виду»
Скорее всего, вы часто сталкивались с ситуацией, когда печатали сообщение, автоматически писали «ввиду» или «в виду», а после отправки начинали сомневаться, правильным ли было слитное (или раздельное) написание этого слова. При этом на компьютерную программу исправления ошибок надеяться нельзя: в русском языке оба варианта написания этого слова считаются верными. Что в таком случае делать? Переформулировать сообщение, чтобы избавиться от этого сложного слова, или все-таки раз и навсегда выучить правило? Мы предлагаем второй вариант.
Рассмотрим, в каких случаях нужно писать «ввиду», «в виду» и как писать конструкцию «иметь в виду».
Правило написания предлога «ввиду»
Слово «ввиду» — это производный предлог, который используют, когда нужно обозначить причину. В предложении вы сможете заменить его на «из-за», «по причине», «потому что», «вследствие», и смысл текста от этих действий не изменится.
Например:
«Ввиду бесконечных опозданий мы вынуждены лишить вас премии». Здесь «ввиду» можно заменить на «из-за» — «Из-за бесконечных опозданий мы вынуждены лишить вас премии».
«Мария не пришла на встречу ввиду личных убеждений». Здесь «ввиду» также легко заменяется словом «вследствие»: «Мария не пришла на встречу вследствие личных убеждений».
Правило написания словосочетания «в виду»
По нормам и правилам русского языка, «в виду» — это два разных слова: предлог в и существительное «вид». Такое сочетание используется, когда нужно обозначить положение в пространстве. Справедливым будет сказать, что подобные формулировки сегодня мало используются. В устной и письменной речи их заменяют на «вблизи», «поблизости», «около»
Например:
«Мы находились в виду нашей школы». Здесь «в виду» можно заменить на «около» — «Мы находились около нашей школы».
«Пройдем в виду дома». Здесь «в виду» можно заменить на «поблизости» — «Пройдем поблизости дома».
Правило написания конструкции «иметь в виду»
Во фразеологизме «иметь в виду» написание должно быть раздельным. Чтобы не запутаться в тексте, попробуйте заменить это словосочетание на «подразумевать» или «учитывать». Если смысл не изменился, значит, нужно писать раздельно.
Например:
«Имейте в виду, я обязательно буду спрашивать это на экзамене». Здесь «имейте в виду» можно заменить на «учитывайте» — «Учитывайте, что я обязательно буду спрашивать это на экзамене».
«Я имела в виду, что сегодня точно не успею на тренировку». Здесь «имела в виду» можно заменить на «подразумевала» — «Я подразумевала, что сегодня точно не успею на тренировку».
Примеры правильного написания слов «ввиду» и «в виду»
В словах «ввиду» или «в виду» очень часто ошибаются. Наш эксперт Екатерина Красова объясняет:
— Слитное или раздельное написание слов «в виду» или «ввиду» зависит от принадлежности слова к той или иной части речи — это может быть существительное или производный предлог. Чтобы не допустить ошибку в их написании, нужно понимать контекст и значение, в котором слово используется.
Чтобы еще лучше запомнить правило, рассмотрим на примерах, как пишутся эти слова.
Примеры, когда нужно писать «ввиду»:
Ввиду того, что учитель заболел, у нас отменили урок истории.
Ввиду твоего бесконечного вранья я поняла, что больше не хочу иметь с тобой ничего общего.
Ольга не хотела принимать эти таблетки ввиду ее проблем с желудком.
Мы не пошли сегодня гулять ввиду плохой погоды.
Ввиду того, что он сделал для меня, я не могу сомневаться в искренности его чувств.
Во всех этих предложениях «ввиду» можно заменить на «из-за» без потери смысла, поэтому написание будет слитным.
Примеры, когда нужно писать «в виду»:
Мы чаще всего гуляем в виду нашей улицы.
В виду этой горы туристы обычно встают на ночевку.
Девушка припарковала машину в виду торгового центра, чтобы затем не искать ее.
Мы решили встретиться в виду кафе, чтобы вместе позавтракать.
Мы сидели на лавочке в виду детской площадки, чтобы присматривать за детьми.
Во всех предложениях «в виду» можно заменить на «рядом» или «около», в используется как предлог, а «вид» — как существительное, поэтому написание раздельное.
Примеры, когда нужно писать «иметь в виду»:
Вы должны иметь в виду, что наш разговор — тайна, о которой никто не должен знать.
Имейте в виду, что я не смогу спросить каждого на уроке.
Я имел в виду совершенно другое.
Что ты имела в виду?
Я имею в виду, что ты тоже можешь принять участие в этом конкурсе.
Во всех предложениях конструкцию «иметь в виду» можно заменить на «учитывать» или «подразумевать», поэтому написание будет раздельным.
Почему эти слова часто пишут с ошибкой
Ошибки связаны с тем, что конструкции «в виду» или «ввиду» в разговорной речи используются не так часто, поэтому люди не запоминают их написание.
Эксперт Екатерина Краснова отмечает, что ошибаются и дети, и взрослые:
— Правописание слов «ввиду» и «в виду» — это одно из непростых правил орфографии русского языка, с которым испытывают сложности и школьники, и их родители. Оно изучается в 7-м классе в рамках темы «Правописание производных предлогов и омонимичных частей речи».
Кроме того, многие не считают нужным обращать внимание на такие моменты, как правильное или не правильное написание подобных слов, тем более когда речь идет об обычном сообщении в мессенджере. Но запомнить это все же стоит: если вы учитесь, правило пригодится на экзаменах, а если работаете — в деловой переписке с коллегами, руководителями, клиентами или партнерами.
Советы эксперта, как запомнить правописание слов
Екатерина Краснова говорит, что правило написания «ввиду» или «в виду» — это важная тема, которая встречается на экзаменах по русскому языку. Так, в ЕГЭ тема «Правописание производных предлогов» представлена в 14-м задании «Слитное, дефисное, раздельное написание слов». В нем нужно правильно раскрыть скобки и выбрать из пяти предложений несколько нужных вариантов, в которых оба слова пишутся слитно, раздельно или через дефис (зависит от того, что указано в задании). В ОГЭ правописание «ввиду» и «в виду» дают редко, но эта тема может встретиться в 6-м задании, в котором нужно будет выбрать правильное объяснение написания слова.
Самое главное: производные предлоги часто используются в письменной речи, особенно в сочинениях на ОГЭ и ЕГЭ, поэтому знать их правописание необходимо. Критерии оценивания грамотности в письменных работах ОГЭ и сочинении ЕГЭ сейчас очень строгие: за одну орфографическую ошибку сразу снимают один балл.
Эксперт рекомендует:
— Чтобы не допустить ошибку в правописании этих слов, нужно запомнить, что предлог «ввиду» всегда пишется слитно, если можно его заменить предлогом «из-за». В остальных случаях будет раздельное написание — «в виду».
Это правило нужно просто запомнить. Можно потренироваться на выполнении упражнений: их очень много размещено в интернете в свободном доступе. Также Екатерина Краснова советует как можно больше читать, особенно художественной литературы — это развивает насмотренность и внутреннюю грамотность.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
Давай заменим на «Ввиду» и «в виду» не единственная словесная конструкция, в которой часто допускается ошибка при письме. Если не обращать внимание на это и не учить правила русского языка, можно неправильно написать даже те слова, которые кажутся элементарными. Собрали для вас несколько популярных вариантов, где есть вероятность ошибиться:
«В заключение» и «в заключении». Окончание -е пишется, если это производный предлог (можно заменить на «в завершении»), существительное в винительном падеже или наречие, отвечающее на вопрос «когда?». Если это существительное в предложном падеже, нужно писать окончание -и.
«Одеть» или «надеть». Это правило надо запомнить: «одеваем Надежду, а надеваем одежду».
«Не смотря» и «несмотря». Слитное написание необходимо, если «несмотря на» выступает в предложении как отглагольный предлог (можно заменить на «вопреки»). Раздельное — если «не смотря» — это деепричастие, которое, как известно, с частицей не слитно писать нельзя.
Список источников
1. Розенталь Д. Справочник по правописанию и стилистике. 1997.
2. Валгина Н., Еськова Н., Иванова О., Кузьмина С., Лопатин В., Чельцова Л. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник. 2009.
Автор: Екатерина Генберг
Эксперт: Екатерина Краснова, репетитор по русскому языку и литературе