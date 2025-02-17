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Вверх тормашками: китаец покоряет горы на руках

Несмотря на то, что он падал не менее 100 раз, он продолжает заниматься любимым делом.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail

Сунь Го Шань, 38-летний житель Китая, стал знаменитым благодаря своему необычному хобби. Мужчина покоряет вершины знаменитых гор страны, передвигаясь на руках. Об этом пишет Oddity Central.

Сунь начал заниматься скалолазанием на руках только в мае 2023 года, однако в 2024-м он поставил для себя цель — забраться на 50 знаменитых гор Китая к весне 2025 года.

Мужчина всю жизнь проработал в сфере образования, а важность здорового образа жизни понял только во время пандемии COVID-19. Тогда Сунь начал активно заниматься спортом и хождением на руках. Одно из видео, где мужчина необычным способом покоряет Хайбат, самую высокую вершину горы Уданшань высотой 1612 метров, стало вирусным в ноябре 2024 года.

В декабре прошлого года Сунь за пять часов преодолел на руках 999 ступеней горы Тяньмэнь в Чжанцзяцзе. Эта была 34-я гора, и, по словам мужчины — он падал не менее 100 раз, но все же смог достичь вершины.

Сунь надеется, что этой весной он совершит своё 50-е восхождение на руках, а затем подаст заявку на мировой рекорд Гиннесса.

Ранее китаец установил рекорд по количеству прыжков через скакалку за минуту.