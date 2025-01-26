Вузы РФ увеличили число мест и пересмотрели состав вступительных экзаменов

В университетах напомнили, что в соответствии приказом Минобрнауки о перечне вступительных испытаний в ряде программ изменился их состав. В РАНХиГС указали, что иностранный больше не будет учитываться при поступлении в вуз на ряд направлений, среди которых прикладная математика и информатика, инноватика, судебная экспертиза, а математику теперь можно использовать в качестве предмета по выбору при поступлении на программы по юриспруденции. В РУДН на образовательных программах аграрно-технологического института, инженерной академии, института экологии, факультета искусственного интеллекта и факультета физико-математических и естественных наук из списка предметов по выбору исключен иностранный язык. На образовательное направление «Биология» расширен перечень предметов по выбору — теперь можно подать документы, приложив результаты экзамена по химии, математике, физике и информатике, сообщили в вузе.