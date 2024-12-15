Вузы рассказали об успеваемости бойцов СВО, ставших студентами

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские вузы, опрошенные РИА Новости, отмечают позитивную динамику в учебе бойцов СВО, которые поступили в университеты страны по отдельной квоте, некоторым из них удается совмещать учебу со службой.
На сегодняшний день, по данным Минобрнауки, в высших учебных заведениях РФ обучаются более 31 тысячи участников СВО и их детей. Отдельная квота приема на обучение составляет не менее 10% от общего объема контрольных цифр приема обучающихся за счет всех бюджетов.
В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) учатся 208 участников СВО, 171 из них поступили в 2024 году. «Средний возраст студентов-участников СВО 24−33 года, но есть и те, кому 53, 55 лет. Чаще всего они выбирают заочную форму обучения. Успеваемость у всех хорошая, все заинтересованы в получении образования и знаний», — рассказали в вузе.
Там отметили, что отношение к учебе у студентов серьезное, они системны в своих действиях, на случай отсутствия на практических занятиях — запрашивают заранее материалы, записи и контакты преподавателей.
«Конечно, бывают случаи, когда студенты не смогли быть на сессии и своевременно сдать экзамены, так как некоторые одновременно с учебой защищают Родину. Но в период пересдач, как исполнительные обучающиеся, все пересдают академическую неуспеваемость. Отчислений не было», — уточнили в РАНХиГС.
По данным Высшей школы экономики (ВШЭ), среди 29 участников СВО, обучающихся в вузе, большинство поступило на магистерские программы «Аналитик деловой разведки» и «Кибербезопасность». «В настоящее время проблем с учебой ни у кого не возникает», — уточнили в ВШЭ. Кроме того, за счет университета обучается более 60 других родственников участников СВО.
В Уральском федеральном университете (УрФУ) обучаются более 35 участников СВО. Почти 80% из них выбрали прикладные инженерные направления, которые необходимы для технологического развития страны, большинство учатся в заочном и очно-заочном формате. «Несмотря на сложность программ и вызванные объективными причинами перерывами в их освоении, многие учатся со средним баллом 4,25−4,8», — рассказали РИА Новости в уральском вузе.
Высокую успеваемость демонстрируют и участники спецоперации Донского государственного технического университета (ДГТУ). Там бойцы, по словам представителей вуза, преимущественно обучаются заочно.
«Учитывая специфику их положения, ДГТУ оказывает им (участникам СВО — ред.) всестороннюю поддержку, обеспечивая перевод с коммерции на бюджетные места и существенное снижение стоимости платных образовательных услуг», — отметили в университете.
В Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) в этом году было зачислено 115 участников СВО и членов их семей, 27 человек из этой категории приняли СКФУ без вступительных экзаменов.
«Все студенты-участники СВО обучаются на бюджетной форме обучения в рамках специальной квоты приема, либо они переведены на бюджет в рамках перераспределения бюджетных мест. Им оказываются все меры социальной поддержки. В целом обучаются на “4”, — уточнили в университете.
Ранее замглавы Минобрнауки Константин Могилевский сообщил, что российские университеты в этом году выделили более 50 тысяч бюджетных мест по отдельной квоте, в рамках особой квоты вузы приняли свыше 16 тысяч человек, из них около четырех тысяч поступили без вступительных испытаний.