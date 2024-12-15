Вузы рассказали об успеваемости бойцов СВО, ставших студентами

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) учатся 208 участников СВО, 171 из них поступили в 2024 году. «Средний возраст студентов-участников СВО 24−33 года, но есть и те, кому 53, 55 лет. Чаще всего они выбирают заочную форму обучения. Успеваемость у всех хорошая, все заинтересованы в получении образования и знаний», — рассказали в вузе.