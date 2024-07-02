Вундеркинд планирует в 14 лет поступить в университет Нью-Йорка

Суборно Исаак Бари, выучивший таблицу Менделеева наизусть в два года, в семь — начал читать лекции в колледжах Индии, а в 12 лет окончил среднюю школу Малверн в округе Нассау (Нью-Йорк, США). Через два года, когда ему исполнится 14 лет, вундеркинд планирует поступить в Нью-Йоркский университет, чтобы начать изучать математику и физику.
Я не могу дождаться, когда у меня появятся все возможности, я смогу познакомиться с людьми, которые действительно интересуются математикой и естественными науками, а также с людьми, которые хотят раскрыть тайны Вселенной.
Родители мальчика, Рашидул и Шахеда Бари, рано приобщили Суборно к образованию. Его отец Рашидул большую часть жизни преподает физику в Бруклинской технической средней школе, а мама Шахеда работает учительницей начальной школы.
По словам Рашидула, семья заметила, что их младший сын был исключительно способным в 2014 году, когда его учили основам математики. Сначала родители не придали особого значения одаренности младшего сына, потому что старший сын Бари, 21-летний Рефат, который сейчас учится в Университете Брауна, тоже был умен не по годам. Однако со временем семья Бари заметила, что мальчик — вундеркинд, ведь уже в 2 года он смог выучить таблицу умножения.
После окончания университета Суборно планирует продолжить семейное «дело» — стать профессором математики и физики.
Тем временем эксперты назвали привычки, выдающие высокий интеллект партнера. Присмотритесь, может и в вашем окружении есть непризнанные гении?
Кристина Корчанова