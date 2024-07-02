Вундеркинд планирует в 14 лет поступить в университет Нью-Йорка

По словам Рашидула, семья заметила, что их младший сын был исключительно способным в 2014 году, когда его учили основам математики. Сначала родители не придали особого значения одаренности младшего сына, потому что старший сын Бари, 21-летний Рефат, который сейчас учится в Университете Брауна, тоже был умен не по годам. Однако со временем семья Бари заметила, что мальчик — вундеркинд, ведь уже в 2 года он смог выучить таблицу умножения.