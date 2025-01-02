Вулканическая активность под Йеллоустоуном может усилиться

Группа американских ученых под руководством Нинфы Беннингтон из Геологической службы США сообщила о возможном повышении вулканической активности под Йеллоустонским национальным парком. Об этом пишет Science Alert.
За последние два миллиона лет крупные извержения происходили три раза, вследствие чего образовались кальдеры — котловины на поверхности Земли, которые возникают, когда подземная магматическая камера опустошается и обрушивается в образовавшуюся полость.
Извержения, образующие кальдеры в Йеллоустоне, происходят из резервуаров с риолитовым расплавом — богатой кремнеземом магмой (вулканическим эквивалентом гранита). Она липкая, вязкая и медленно движущаяся. Считается, что под Йеллоустоном она хранится в огромных объемах.
В предыдущих научных работах исследователи предполагали, что риолитовые резервуары поддерживаются более глубокими резервуарами базальтовой магмы — расплавленного материала, в котором содержится гораздо меньше кремнезема, чем в риолите, но много железа и магния. Он также значительно менее вязкий, чем риолит, но при этом более плотный, и его электропроводность отличается от электропроводности риолита.
Результаты нового исследования ученых показали, что на глубине от 4 до 47 километров под землей находится по меньшей мере семь отдельных областей с высоким содержанием магмы, некоторые из которых соединяются с другими. На северо-востоке огромные резервуары с расплавленным материалом в нижней части земной коры нагреваются и поддерживают существование камер с риолитовой магмой в верхней части земной коры.
Эти камеры с риолитовой магмой содержат, по оценкам, от 388 до 489 кубических километров расплава. В этом отношении северо-восточные резервуары магмы сопоставимы с тем, как много материи было выброшено из Йеллоустона 1,3 миллиона лет назад, во время одного из его трех обширных извержений. Это делает данный регион особенно важным для оценки потенциальной угрозы Йеллоустона для цивилизации.
По словам исследователей, чтобы точно определить, когда и как произойдут будущие извержения, потребуются дальнейшие исследования.
Ранее ученые сообщили об извержении вулкана, к которому не готово человечество.