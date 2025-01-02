Вулканическая активность под Йеллоустоуном может усилиться

Эти камеры с риолитовой магмой содержат, по оценкам, от 388 до 489 кубических километров расплава. В этом отношении северо-восточные резервуары магмы сопоставимы с тем, как много материи было выброшено из Йеллоустона 1,3 миллиона лет назад, во время одного из его трех обширных извержений. Это делает данный регион особенно важным для оценки потенциальной угрозы Йеллоустона для цивилизации.