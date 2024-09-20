Вулкан Килауэа на Гавайях вновь извергается

Килауэа — небольшой вулкан на Гавайях, который извергается достаточно регулярно, а на днях снова начал проявлять активность. Это самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из наиболее активных действующих вулканов на Земле.
А еще это не совсем обычный вулкан — щитовой. Склоны Килауэа достаточно пологие, высота небольшая (около 1200 метров над уровнем моря), а четко обозначенного жерла нет. На территории вулкана в разных местах то и дело прорываются отдельные кратеры и трещины, расположенные на некотором расстоянии друг от друга и вместе формирующие единое плато из застывшей лавы. Килауэа — самый активный из местных вулканов, и подходить к нему туристам запрещено с 2008 года.
А туристов здесь много, ведь Килауэа — часть Гавайского вулканического национального парка, где можно рассмотреть земную вулканическую активность вблизи. В 2018 году Килауэа вел себя так бурно, что с мая по сентябрь для посещения закрыли весь парк.
На днях на склоне открылась новая трещина в кратере Напау — посмотреть, как из нее вытекает лава, можно на видео.
Ранее показывали видео, на котором туристы спасаются от пробудившегося вулкана в Индонезии — выглядит вполне по-голливудски (к счастью, все спаслись).