Вулкан Килауэа на Гавайях вновь извергается

А еще это не совсем обычный вулкан — щитовой. Склоны Килауэа достаточно пологие, высота небольшая (около 1200 метров над уровнем моря), а четко обозначенного жерла нет. На территории вулкана в разных местах то и дело прорываются отдельные кратеры и трещины, расположенные на некотором расстоянии друг от друга и вместе формирующие единое плато из застывшей лавы. Килауэа — самый активный из местных вулканов, и подходить к нему туристам запрещено с 2008 года.