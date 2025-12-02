Значительные успехи Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции на Украине вызывают все большую нервозность в странах НАТО. Об этом сообщил журналистам президент Сербии Александр Вучич, пишет ТАСС.
«Значительные успехи российской армии на фронте, — что был вынужден признать генеральный секретарь НАТО и что должен признать каждый, кто объективно смотрит на вещи, — в конечном счете очевидны», — отметил политик.
Вучич также обратил внимание на успехи российской стороны в районе Красноармейска, Красного Лимана, Купянска, Волчанска, Гуляйполя, под Северском и Константиновкой.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Запад не заинтересован в мирном урегулировании конфликта на Украине, он пытается выиграть время для перевооружения Киева. По словам эксперта, Запад не собирается сохранять роль России как великой державы. Его стратегической целью является ослабление и расчленение страны.
До этого Ларри Джонсон рассказал, что Россия не согласится с условиями плана США по Украине, поскольку его положения не отвечают интересам Москвы.