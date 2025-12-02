Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Запад не заинтересован в мирном урегулировании конфликта на Украине, он пытается выиграть время для перевооружения Киева. По словам эксперта, Запад не собирается сохранять роль России как великой державы. Его стратегической целью является ослабление и расчленение страны.