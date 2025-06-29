Вучич рассказал, к чему привели протесты в Сербии

БЕЛГРАД, 29 июн — РИА Новости. Протесты в Сербии за семь месяцев привели к снижению иностранных инвестиций на 46%, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Глава сербского государства в воскресенье выступает с обращением к гражданам после массовых беспорядков ночью в Белграде.
«У нас большие проблемы, на 46% ниже объем инвестиций, чем в прошлом году из-за блокады (инфраструктуры — ред.), разорения и уничтожения страны в предыдущие семь месяцев», — заявил Вучич, также пообещав в ближайшие дни открыть несколько фабрик западных компаний в разных частях страны.
По его словам, несмотря на протесты, Сербия может рассчитывать на рост ВВП в размере 3% в этом году.
Утром в воскресенье жизнь в Белграде была нормализована, коммунальные службы очистили последствия беспорядков в центре города.
Полиция Сербии заявила в ночь на воскресенье, что шесть сотрудников МВД и двое граждан получили травмы при беспорядках в Белграде, задержаны десятки нарушителей. Протестующие студенты и сторонники оппозиции вечером в субботу забросали кордон полиции у парка перед администрацией президента Сербии петардами и разными предметами, тяжело экипированная полиция применила слезоточивый газ, дубинки и оттеснила толпу. По словам директора полиции Драган Васильевича, что полиция была вынуждена применить физическую силу после попытки демонстрантов пробить кордон в течении 5−6 минут.
Глава МВД Сербии Ивица Дачич ранее осудил нападение протестующих в Белграде на полицию и пообещал задержать всех причастных к беспорядкам в субботу. МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников.
Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс- премьер Ана Брнабич.