Президент Сербии Александр Вучич заявил, что отказ Белграда вводить санкции против России является главной причиной замедления евроинтеграции страны. Об этом он сообщил в интервью, подчеркнув приверженность Сербии политике военного нейтралитета.
«Чтобы вы знали, это единственная причина, почему Сербия не очень близка к членству в ЕС», — заявил Вучич, передает издание Informer. Он отметил, что страна сохранила авиасообщение с Россией, включая рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи, несмотря на прямые просьбы бывшего председателя Совета ЕС Шарля Мишеля прекратить полеты.
Сербский лидер также подтвердил продолжение сотрудничества с российскими компаниями, включая РЖД, в рамках проекта модернизации железной дороги до границы с Черногорией.
Сербия является одним из пяти кандидатов на вступление в ЕС с Балканского полуострова. Страна получила статус кандидата в 2012 году, но процесс интеграции затягивается.
Ранее Сербия и Россия достигли договоренности о продлении действующего контракта на поставку газа до конца 2025 года. Этот вопрос неоднократно обсуждался лидерами двух стран, что подчеркивает стратегическое значение энергетического сотрудничества для Белграда. На фоне этих событий, президент Сербии Александр Вучич продолжает отстаивать позицию страны, отказываясь вводить санкции против России.