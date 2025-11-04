Вучич призвал мать погибшего на вокзале в Нови-Саде прекратить голодовку

Дияна Хрка, мать 27-летнего Стефана Хрка, погибшего 1 ноября 2024 года при обрушении в Нови-Саде, в воскресенье, 2 ноября, объявила голодовку с требованием найти виновных в трагедии и провести досрочные выборы. Изначально она пыталась установить палатку на ступенях парламента, но после запрета от властей расположилась на перекрестке в центре Белграда, передает журналист Сергей Петров.
«Прошу госпожу Хрка, чтобы прервала голодовку. Понимаю всё и политические перформансы, прошу вас этого не делать. Испытываю уважение к этому, потому что знаю, какая боль, когда вы потеряли ребенка. Прошу вас: еще раз примите соболезнования, но прошу вас и беречь свое здоровье», — сказал Вучич.
Вучич также отметил, что некоторые из поддерживающих ее людей, включая оппозиционных политиков, руководствуются собственными интересами.
На фоне протестов у здания сербского парламента вечером 3 ноября продолжались столкновения: протестующие пытались провоцировать полицию, кричали оскорбительные лозунги, в то время как сторонники власти организовали контракции с патриотической музыкой.
«Из лагеря сторонников действующего президента Александра Вучича доносится громкая патриотическая музыка. На самом деле пока что всё спокойно, однако толпа протестующих постоянно пытается провоцировать полицию, кричит оскорбительные всякие лозунги и пытается как-то раскачать ситуацию. Но в ответ только музыка», — заключил Петров.
Вучич 3 ноября объявил о проведении досрочных выборов в Сербии в связи с протестами. Уточнялось, что обсуждения о новых выборах и датах их проведения идут уже несколько недель.
В центре Белграда 2 ноября прошли массовые протесты. Толпа собралась у здания парламента, выражая недовольство решением властей, запретивших женщине-активистке установить палатку и объявить голодовку.
На следующий день, 3 ноября, полиция Сербии задержала мужчину, который спровоцировал беспорядки. Петров тогда рассказал, что крики протестующих, настроение которых было напряженным, были настолько сильными, что чуть не сорвали запись репортажа.