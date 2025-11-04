Вучич отказался оправдываться перед ЕС за отношения с Россией

По его словам, он знает о сомнениях некоторых стран ЕС из-за отношений Сербии с РФ и Китаем, но не собирается менять свой подход. Вучич добавил, что Белград не вмешивался и не будет вмешиваться в украинский конфликт. «Я маленький игрок из небольшой страны. Не позволяю себе лезть в большие дела. Этим могут заниматься великие державы», — заключил сербский лидер.